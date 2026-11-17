Més consum d’ous i menys de peix a causa de l’increment de preus
Ho recull l’anàlisi de CaixaBank Research
Les llars espanyoles estan reajustant la cistella de la compra després de diversos anys d’encariment dels aliments i mentre els ous guanyen protagonisme com a opció nutritiva i assequible, augmenta el consum d’oli al abaixar el preu i retrocedeixen el peix, les fruites i les hortalisses fresques, i la llet. Així ho recull l’anàlisi del sector agroalimentari de CaixaBank Research, que coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Dieta Mediterrània i en el qual a més se subratlla l’augment de consum dels plats preparats, que permeten estalviar temps a la cuina, informa l’entitat bancària en un comunicat aquest dilluns.
L’anàlisi de CaixaBank Research, elaborat a partir del Plafó de Consum Alimentari del ministeri d’Agricultura, indica que el consum anual per persona se situa en 80,3 quilos de fruites fresques i 66,4 quilos d’hortalisses i patates. El pa arriba als 27,8 quilos, mentre que l’oli suma 10,3 litres per persona, considerant el conjunt d’olis, no únicament el d’oliva. Entre els aliments d’origen animal, l’informe explica que el consum de carn assoleix els 42,5 quilos per persona, davant de 17,8 quilos de peix i 9,1 quilos d’ous; la llet i els seus derivats sumen 96,5 quilos o litres per persona, segons el tipus de producte, i els plats preparats arriben als 17,8 quilos per persona.