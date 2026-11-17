LABORAL
La Moncloa aprovarà avui la pujada del 5,3% del salari mínim el 2027
Fins als 1.286 euros al mes en catorze pagues, i estarà exempt de tributació en l’IRPF. La mesura afectarà directament uns 23.000 treballadors lleidatans
El Govern aprovarà avui la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) del 5,3% per al 2027, fins als 1.286 euros bruts al mes en catorze pagues (18.004 euros bruts anuals). La mesura pot afectar uns 23.000 treballadors a la província de Lleida, segons els últims càlculs sindicals. Segons va anunciar ahir la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en declaracions a La Sexta, el Consell de Ministres aprovarà aquest increment, que anirà acompanyat de mesures fiscals perquè la nova quantia no tributi.
L’alça, amb la qual l’SMI acumula un increment del 75% des del 2018, és superior a la plantejada per la comissió d’experts que assessora el ministeri de Treball, que recomanava elevar el SMI un 4,9%. “És un dia molt important al nostre país”, va subratllar Díaz, perquè l’SMI és “la millor eina per atacar la pobresa en general” i perquè ha estat “un dels grans èxits d’aquest Govern”. Va demanar que en la negociació col·lectiva es faci exactament el mateix, és a dir, que el nou acord salarial que s’haurien d’asseure a negociar patronal i sindicats reculli un increment també del 5,3%.
Satisfacció sindical
Els sindicats UGT i CCOO van valorar la pujada –que es troba per sota del 7% que ells havien reclamat– mentre que la patronal CEOE en retreu la utilització política abans de les eleccions generals. De fet, la patronal va instar el Govern que surti elegit de les eleccions generals del 29 de novembre “a negociar l’actualització de l’SMI a partir del mes de desembre”. Juntament amb l’anunci de l’aprovació del SMI, Díaz va retreure al PSOE que porti en el seu programa electoral un registre horari quan “no han volgut aprovar-lo” i li va demanar que el porti al Consell de Ministres abans de les eleccions. “Si volen, hi som a temps, està llest, aprovem-lo”, va dir Díaz, mentre va recordar que la norma té rang de reglament. “Ja que els socialistes el porten en el seu programa, donem una alegria als espanyols, perquè no actuar en un país amb 2,5 milions d’hores extra a la setmana és posar-se del costat de qui comet irregularitats”, va insistir al PSOE.
Autònoms
Mentrestant, la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) va reclamar una reducció “urgent” de l’IRPF per als autònoms amb rendiments inferiors als 20.000 euros anuals.