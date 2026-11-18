ECONOMIA
Les exportacions cauen un 2% al setembre, fins als 311 milions
A Lleida, on les vendes acumulen un descens del 5,8% des de començament d’any, fins als 2.310,7 milions. Baixa el balanç de fruita, animals vius i porcí
Les exportacions de productes de la província de Lleida van caure un 2 per cent el mes de setembre, fins als 311,3 milions d’euros, mentre que en els nou primers mesos de l’any acumulen un descens del 5,8 per cent, fins als 2.310,7 milions d’euros.
El descens del setembre s’explica principalment pel comportament dels productes d’alimentació, begudes i tabac, que van facturar 208,9 milions d’euros, un 9,9% menys que el mateix mes de l’any passat. Al contrari, els béns d’equipament van créixer un 40,9%, fins als 31,3 milions.
Quant a l’acumulat des del gener, les vendes de productes d’alimentació, begudes i tabac van descendir un 10,9%, fins als 1.442,3 milions d’euros.
Aquest sector suposa el 62,4% del total de les exportacions de la província. Al contrari, els béns d’equipament sumen 263,6 milions d’euros, un 14,7% més.
Respecte a la balança comercial, el saldo continua sent positiu, amb 661,9 milions, encara que és inferior als 808,2 milions del mateix període de l’any passat, un 18,1% inferior.
Pel que fa a les importacions de la província, també van disminuir al setembre, un 6,6%, fins als 186 milions d’euros. En el conjunt dels nou primers mesos de l’any, les importacions van créixer lleugerament, un 0,2%, fins als 1.648,8 milions.
Per grups de productes, les fruites i els fruits sense conservar van encapçalar les exportacions lleidatanes durant el mes de setembre, amb un total de 88,1 milions d’euros, un 9,6% menys que el mateix mes de l’any 2025.
La fruita de pinyol va sumar 70 milions, un 9% menys, mentre que les vendes de pomes i peres van baixar un 13,3%, fins als 10 milions.
D’altra banda, una de les caigudes més destacades es va registrar en les exportacions d’animals vius, que van caure un 86,8%, fins als 1,35 milions. La reducció es concentra principalment en el boví, amb un descens del 89,4%, fins als 800.000 euros. També van retrocedir les exportacions de carn, un 25,3%, fins als 19,4 milions. Dins d’aquest apartat, les vendes de carn de porc van caure un 24,5%, fins als 10 milions, en un context marcat per les restriccions comercials derivades de la pesta porcina africana (PPA).
En un altre aspecte de les dades, les vendes lleidatanes d’oli d’oliva verge extra van créixer un 6,2%, fins als 20,9 milions d’euros.