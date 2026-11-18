LABORAL
Llum verda a la pujada del 5,3% de l’SMI i del 4,5% per a funcionaris
La retribució mínima serà de 1.286 euros bruts i beneficiarà 23.000 lleidatans
El Consell de Ministres va aprovar ahir la pujada del 5,3% del salari mínim interprofessional (SMI), fins als 1.286 euros bruts mensuals en 14 pagues, i una alça retributiva del 4,5% per a 3 milions d’empleats públics.
L’augment de l’SMI, que va ser aprovat mitjançant reial decret –una norma que no requereix la convalidació del Congrés–, no va ser negociada ni amb sindicats ni amb la patronal. Encara que CCOO i UGT demanaven una alça del 7%, van valorar positivament la mesura i “els importants increments” dels últims anys, mentre que la CEOE va titllar el decret d’“electoralista”.
La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, va qualificar que l’increment de l’SMI en un 75% des del 2018 com “la història de l’èxit del país” i va destacar que beneficia especialment els joves i les dones, ja que 1,7 milions de treballadores cobren el salari mínim. La pujada beneficiarà uns 2,7 milions de treballadors a tot l’Estat, 23.000 dels quals de la província de Lleida.
El Govern central, a més, va aprovar una deducció en l’IRPF perquè els perceptors d’aquesta renda mínima continuïn sense tributar en aquest impost, que s’estén a ingressos de fins a 23.172 euros anuals. Com a novetat aquest any, no s’aplicarà la rebaixa una vegada facin la declaració de la renda (l’any següent), sinó que s’ha modificat també el reglament de l’IRPF perquè no tinguin cap retenció en la nòmina.
D’altra banda, va quedar aprovada una norma que reforça el dret d’informació dels treballadors sobre els elements essencials del seu contracte i millora la detecció de la bretxa retributiva de gènere i els mecanismes per a la reparació.
Paral·lelament, el Govern espanyol va fer efectiva la pujada salarial del 4,5% el 2027 per a més de tres milions d’empleats públics de les tres administracions, un increment que a l’Administració General de l’Estat s’aplicarà ja en la nòmina del gener.
El ministre de Transformació Digital, Óscar López, va indicar que la pujada serà fins i tot més alta, ja que en el primer trimestre del 2027 s’abonarà als empleats públics un 0,5% addicional i retroactiu des del gener del 2026 una vegada que l’INE confirmi formalment que l’IPC interanual ha crescut aquest any per sobre de l’1,5%, que és la pujada que es va pactar per a aquest any.