MERCATS
El preu de l’oli d’oliva ha caigut en origen un 31% des d’inici d’any
Trulls catalans adverteixen que la retirada obligatòria perjudicarà el sector. Malgrat que les cooperatives espanyoles diuen que ja fa repuntar cotitzacions
El sector de l’oli d’oliva es troba immers en la seua particular crisi i polèmica a causa dels preus. L’últim informe fet públic pel ministeri d’Agricultura situa el preu a granel del verge extra a 309,76 euros el quilo en la setmana 45, la primera d’aquest mes de novembre. Aquesta xifra representa un enfonsament del 31% respecte a començaments d’any.
Darrere d’aquesta caiguda es troba l’increment de la collita fonamentalment a Andalusia perquè en altres zones productores com Lleida o el conjunt de Catalunya la previsió de quilos és curta i sense excedents. De fet, l’última estimació feta pública per la conselleria d’Agricultura apunta que Lleida generarà 9.785 tones, mentre que a la campanya anterior es van assolir les 11.637.
El descens s’explica per les pobres xifres a les finques de secà. Aquestes previsions no tenen en compte els efectes de la pedra de dissabte, que va danyar entre el 30 i el 40% de les olives en 775 hectàrees de diferents municipis com Maials, Seròs o la Granadella, entre d’altres.
En aquest context, l’Associació Catalana d’Almasserers i Envasadors d’Oli (ACAE) considera que la retirada obligatòria del mercat del 12% de la producció decretada pel ministeri “no garantirà una millora dels preus per als agricultors i provocarà importants perjudicis econòmics i comercials per als trulls i, de retruc, també per als pagesos, especialment per a les petites empreses catalanes i els agricultors que elaboren olis d’alta qualitat”.
De fet, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, d’acord amb el sector, ja ha demanat al ministeri que Catalunya quedi al marge d’aquesta mesura. Considera que no està adaptada al territori i seria un contrasentit en un context de reducció de collita catalana.
Adverteix que pot suposar no només la pèrdua de volum econòmic, sinó de clients i distribuïdors.
Malgrat tot, Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya afirma que “comença a donar fruits” la retirada temporal i emmagatzemament obligatori des de l’entrada el 6 de novembre.
Apunta que, en la primera setmana després de l’entrada en vigor (del 9 al 15 de novembre), les dades de PoolRed ja mostren un canvi de tendència, amb repunts de l’1,34% en l’oli verge extra, del 2,65% en el verge i de l’1,49% en el llampant. Són dades d’una setmana posterior als preus del ministeri.