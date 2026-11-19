AGRICULTURA
Projecte per millorar la predicció de collites amb IA i teledetecció
Yield4Cast és una iniciativa de l’IRTA davant de l’escassetat d’aigua i els efectes del canvi climàtic. Els assajos han començat aquest any en una finca de Raimat
L’IRTA ha impulsat el projecte Yield4Cast, desenvolupat a Raimat, amb l’objectiu d’obtenir prediccions de collites més fiables. A través de la combinació d’intel·ligència artificial, teledetecció i models agronòmics, la investigació desenvoluparà noves metodologies per estimar la producció agrícola.
La sequera, l’augment de les temperatures i una disponibilitat d’aigua cada vegada més limitada han provocat que conèixer amb temps l’evolució de les collites sigui una necessitat estratègica per als productors, les cooperatives i els gestors dels recursos hídrics.
Tanmateix, actualment, moltes estimacions continuen basant-se en mostrejos manuals i en observacions que requereixen molt de temps i dificulten la representació de la variabilitat existent en una mateixa explotació.
Informació més precisa
Yield4Cast aposta per integrar dades obtingudes des de satèl·lits, drons, sensors i models agronòmics per generar informació més precisa i escalable, tant a escala de parcel·la com de territori, per així avançar-se als efectes del canvi climàtic i de l’escassetat d’aigua. Les eines que es desenvolupin permetran estimar l’estat hídric dels cultius, el creixement vegetatiu i la càrrega productiva.
Jordi Gené, investigador de l’IRTA, va explicar que el projecte “connecta el coneixement agronòmic dels models de cultiu amb les dades que aporten els satèl·lits i els sensors al camp”. “Això ens permet estimar la producció en temps real i explorar com afectaran diferents escenaris climàtics la collita”, va assenyalar.
Drons amb càmeres tèrmiques
Els assajos de camp s’han iniciat aquest any en una finca de vinyes de Raimat, on s’ha desplegat una xarxa de sensors per monitorar el sòl, la planta i les condicions ambientals.
Així mateix, s’han portat a terme campanyes amb drons equipats amb càmeres tèrmiques i multiespectrals i amb vehicles terrestres instrumentals per captar informació detallada sobre l’estat de la vinya i la producció. Una part del treball es desenvolupa en el marc de la unitat mixta IRTA-Raventós Codorníu.