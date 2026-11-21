AGRICULTURA
Espanya lidera la producció agrícola ecològica de la UE
Amb gairebé tres milions d’hectàrees, un 1,4% més que el 2024. Lleida suma 139.056 hectàrees inscrites, segons el CCPAE
Espanya es manté com el país de la Unió Europea (UE) amb més superfície destinada a la producció agrícola ecològica, amb 2.986.824 hectàrees, el 13,4% del total de la terra conreada a l’Estat, segons les dades de l’any 2025 publicades ahir pel ministeri d’Agricultura, en les quals es reflecteix un creixement de l’1,4% respecte a l’any anterior.
En producció vegetal, els cultius arables van destacar el 2025, amb un creixement del 5,16% respecte a l’any anterior, i del 2,9% de les pastures permanents. Aquests increments van compensar la reducció del 4,38% registrada en els cultius permanents.
Així mateix, entre els cultius arables va destacar l’increment de les plantes collides en verd per a alimentació animal, amb un 100,4 per cent, mentre que la superfície dedicada a llegums i proteaginoses per a gra es va mantenir pràcticament estable.
Per territoris, Andalusia va mantenir el lideratge estatal de superfície ecològica, amb vora el 45% del total, seguida per Castella-la Manxa, amb el 17%.
Per la seua part, el nombre d’activitats ramaderes ecològiques es va situar el 2025 en 11.093, un 0,6 per cent més respecte al 2024. Tanmateix, el nombre de caps de bestiar ecològic va créixer un 7,7%, fins als 2.805.744.
Amb dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Lleida va tancar el 2025 amb 139.056 hectàrees inscrites en agricultura ecològica, el 48,4% de les de Catalunya, un 2% més respecte al 2024.
El 81,9% de la seua superfície ecològica són pastures, prats i farratges (113.838 ha). Lleida destaca també en fruiters, on concentra el 72,9% de la superfície de Catalunya, i en oliverar, amb el 47,8%. Els cereals i lleguminoses per a gra van baixar un 14,6%, i la fruita seca, un 11,3%.
La vinya ocupa tan sols el 2,4% de la seua superfície (3.282 ha). En ramaderia ecològica, Lleida té 492 explotacions, entre les quals 304 de boví de carn, 75 d’equí i 45 d’oví de carn.