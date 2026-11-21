LABORAL
Lleida multiplica per cinc els ERO autoritzats fins al mes d’octubre
La província passa de ser residual a representar el 5% dels procediments catalans. Registra 226 treballadors afectats, davant dels 42 l’any passat, un 438% més
La província de Lleida ha experimentat un important increment dels procediments de regulació d’ocupació durant els deu primers mesos de l’any 2026.
La demarcació ha passat de quatre expedients entre els mesos de gener i octubre del 2025 a 23 en el mateix període d’aquest any, la qual cosa implica un augment del 475%.
A més, el nombre de treballadors afectats també s’ha disparat, al passar de 42 a 226, un 438,1% més.
Aquesta evolució contrasta amb la que es dibuixa en el conjunt de Catalunya, on els expedients han crescut en el mateix període de temps un 7,5%, fins als 458, però els empleats afectats han disminuït un 8,1%, de 15.568 a 14.300, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
L’increment a Lleida s’explica principalment per l’augment de les suspensions de contracte, que han passat d’afectar quatre treballadors el 2025 a 113 aquest any.
Aquesta modalitat representa ara la meitat dels empleats inclosos en procediments de regulació d’ocupació a la província.
També han augmentat les extincions de contractes, que han passat de 38 a 85 treballadors, un 123,7% més. Al seu torn, s’han incorporat 28 treballadors afectats per reduccions de jornada, una modalitat que no registrava cap cas en el període comparable de l’any passat.
Aquesta evolució contrasta també amb la del conjunt català, on les suspensions han caigut un 30% i les extincions un 18,1%, mentre que les reduccions de jornada han augmentat un 212,2%.
D’altra banda, els procediments per força major han adquirit protagonisme a Lleida, amb nou expedients que han afectat 37 treballadors, davant de cap de registrat entre els mesos de gener i octubre de l’any 2025.
En aquest sentit, aquests procediments representen el 39,1% del total d’expedients de la província, encara que concentren el 16,4% dels treballadors afectats.
Els altres 14 expedients corresponen a causes diferents de la força major i han afectat 189 empleats.
Amb aquest augment, Lleida ha passat de representar el 0,94% dels expedients de regulació d’ocupació de Catalunya el 2025 al 5% el 2026.
Quant als treballadors afectats, el seu pes sobre el total català ha augmentat del 0,27% a l’1,58%.