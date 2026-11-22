El cens de porcí d’engreix cau més del 19% a les granges de Lleida
En un sector dominat per la integració, en vuit de cada deu explotacions. Les grans empreses estan aguantant els preus que paguen als ramaders
La greu crisi provocada per l’esclat de la PPA, amb l’enfonsament de preus i la pèrdua de mercats exteriors, s’ha traduït en un descens de la cabanya. Les últimes dades oficials disponibles corresponen al mes de maig, quan a les explotacions de Lleida hi havia 1,7 milions d’animals d’engreix de més 50 quilos, una xifra que suposa un descens de més del 19% respecte al novembre passat, quan va esclatar la crisi sanitària. Es tracta d’una caiguda de 408.260 animals.
En el global de les explotacions, la caiguda reflectida és d’un 8,31%, fins a allotjar 4,43 milions d’animals.
El sector està dominat pel sistema de la integració, on el ramader és l’amo de la granja i s’encarrega de tenir cura dels animals, que són propietat de l’empresa integradora i que li paga una quantitat per cap reflectit en un contracte.
En concret, el 81% de l’engreix s’explota en aquest sistema a Catalunya, taxa que se situa en el seixanta per cent en el cas d’explotacions de reproductores i que amb prou feines assoleix el 9% en cicles tancats, que inclouen totes les fases de la producció, des del part de verres i el naixement de garrins i la lactància fins a la transició i l’engreix.
Aquestes dades de l’elevada penetració d’aquest sistema a Lleida posen de manifest la importància que té la manera en què afronten les integradores aquesta crisi.
Les organitzacions agràries, tant Unió de Pagesos com JARC i Asaja, expliquen que aquestes empreses estan “aguantant” de moment el preu que paguen per animal als integrats, clau perquè les economies de les explotacions estiguin podent afrontar la situació. Les integradores estan estirant els seus recursos per poder mantenir l’estructura.
S’ha de tenir en compte que posar en marxa una explotació requereix una inversió important i les noves granges que han pogut obrir aquest any tenen un històric de molts mesos, si no anys, del projecte per a la posada en marxa.