Fira de Mollerussa ven 525 cotxes i bat el rècord de vendes amb 14,3 MEUR
Els vehicles es venen a la Fira de Sant Josep, l'Autotrac i l'Autotardor
La Fira de Mollerussa ha sobrepassat el 14,3 milions d'euros, una quantitat que suposa un nou rècord en el volum de negoci en el conjunt dels tres certàmens firals dedicats a la venda de vehicles. La Fira de Sant Josep és on se n'ha venut més, seguit per Autotrac amb rècord de volum de negoci i Autotardor.
Les tres fires anuals dedicades a la venda de cotxes de Mollerussa ha resultat amb 525 automòbil venuts. La Fira de Sant Josep es dedica a comercialitzar vehicles nous, arribant enguany als 274 cotxes venuts. L'Autotrac i Autotardor venen cotxes d'ocasió i les xifres comercials d'enguany són 143 i 108 vehicles respectivament. En total han superat per gairebé 1,5 milions d'euros el rècord històric assolit l'any passat, suposant un increment de l'11%.
El darrer certamen d'aquest any
Fira de Mollerussa ha donat aquest dimarts xifres de venda de la darrera fira Autotardor, que ha superat el seu propi record amb 108 vehicles venuts i un volum de negoci de 2.444.000 euros, xifra que suposa un 25% més que l'any passat. Dels 108 vehicles venuts, un 38% corresponen a cotxes híbrids o elèctrics.
L'automòbil més car venut a l'Autotardor ha sigut un Mercedes GLC per 64.900 euros, i el més econòmic un Renault Megane per 1.850 euros. La mitjana de preu dels cotxes venuts s'ha situat en els 22.636 euros. Per procedència de compradors, un 11% és de Mollerussa, un 17% del Pla d'Urgell, un 14% de Lleida ciutat, un 48% de la resta de municipis de la demarcació, un 4% de la demarcació de Barcelona, un 4% de la de Tarragona i un 2% de fora de Catalunya.