AVICULTURA
El sector avícola demana temps per eliminar les gàbies de ponedores
Davant el rumor que la Comissió Europea n’aprovi l’eliminació el 9 de desembre
El possible inici del procés legislatiu europeu que portarà al final de l’ús de gàbies a les granges de gallines ponedores en un termini màxim de 12 anys des de la seua aprovació final ja han portat el sector a demanar més temps i ajuts addicionals per poder-ho fer. Segons van avançar diversos mitjans, l’aprovació inicial es produiria previsiblement el 9 de desembre. Es tracta d’una transformació amb impacte econòmic a Espanya d’uns 2.300 milions d’euros, segons un estudi que va fer la Universitat CEU Cardenal Herrera el 2024.
A Catalunya, el sector ha optat per començar aquesta progressió de forma voluntària, de tal manera que actualment sobre un 50% del cens de ponedores viu en sistemes alternatius a la gàbia.
Tanmateix, des de la Federació Avícola Catalana (FAC) assenyalen que les reformes de les granges topen amb massa burocràcia per poder fer canvis, que s’agreuja amb el cada vegada més escàs relleu generacional.
Segons el president de la FAC, Joan Anton Rafecas, el problema rau en la mida de les mateixes granges, generalment familiars, les quals hauran de decidir si redueixen el nombre d’animals, si adapten les instal·lacions amb sortida a l’aire lliure o ampliar-les, amb la qual cosa toparien amb la burocràcia administrativa. Segons ell, és un problema que no tenen altres comunitats com Castella-la Manxa o Castella i Lleó.