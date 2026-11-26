POLÍTICA
Agricultura agilitzarà els ajuts als afectats per fenòmens climàtics
No caldran bases per a cada episodi. Joves Relleus 2026 reuneix joves del sector agrari per definir les prioritats del relleu generacional de cara al 2027
La conselleria d’Agricultura ha aprovat una nova ordre que permetrà activar ajuts de forma més àgil per a les explotacions agràries afectades per fenòmens climàtics extrems, com glaçades, danes o episodis de calor. La principal novetat és que ja no serà necessari aprovar unes bases específiques per a cada episodi. El departament podrà publicar directament convocatòries adaptades a cada situació. El director general de Desenvolupament Rural, Ramon Armengol, va explicar ahir a Tàrrega que “la mesura respon un escenari de canvi climàtic, amb fenòmens meteorològics cada vegada més imprevisibles, i permetrà evitar una tramitació que fins ara era molt pesada, a més d’agilitzar els procediments interns i identificar abans els afectats.” Segons Armengol, “aquesta ordre aportarà rapidesa i concreció”.
Com a referència, s’estableix una pèrdua superior al 30% de la producció mitjana per tal d’acreditar els danys. Els ajuts podran cobrir tant les pèrdues productives com les inversions necessàries per recuperar les explotacions.
En un altre ordre de coses, l’Escola Agrària de Tàrrega va acollir ahir la tercera jornada Joves Relleus, en la qual quaranta joves pagesos de tot Catalunya que s’han incorporat recentment a l’activitat agrària van plantejar millores en diferents àmbits i sectors com la burocràcia, el finançament, l’accés a la terra i la comercialització. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig –que va prendre nota de les propostes–, va destacar que “el 2026 hem registrat la millor xifra d’incorporacions dels últims set anys” i va afirmar que aquesta jornada “busca poder adaptar les polítiques públiques a la realitat del sector”.
Les sol·licituds d’ajuda a persones joves per incorporar-se al sector agrari han crescut un 18%, amb un total de 340 sol·licituds rebudes. Aquest augment representa un punt d’inflexió i marca un canvi de tendència des de l’any 2017, segons va explicar.
“La Catifa Vermella ha d’arribar a cada jove que decideixi construir el seu futur al camp. No hi ha sobirania alimentària sense joves que produeixin aliments i cuidin el territori”, va concloure el conseller Ordeig.