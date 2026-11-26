L'espanyol Pablo Hernández de Cos serà el pròxim president del BCE
Els líders de la UE acorden nomenar l'economista per substituir Christine Lagarde al capdavant de l'entitat
Pablo Hernández de Cos serà el pròxim president del Banc Central Europeu (BCE) en imposar-se a l'altre candidat a la presidència, el neerlandès Klaas Knot. Així, l'economista espanyol substituirà l'actual líder de l'entitat, Christine Lagarde, després que deixi el càrrec el 7 de febrer vinent. Els líders de la UE han acordat a falta de tràmits formals nomenar l'actual director general del Banc de Pagaments Internacionals. D'aquesta manera, De Cos serà el primer espanyol a dirigir l'organisme fundat el 1998. Segons un alt funcionari de la UE, el Consell Europeu començarà les consultes amb el Parlament Europeu i el Consell de Govern del BCE aquest mateix dijous abans de ratificar la nominació de l'economista a la cimera de mitjan desembre.
El mandat de De Cos començarà una vegada l'actual dirigent francesa deixi el càrrec i s'allargarà vuit anys no prorrogables, fins al 2035. Tot i això, no és la primera vegada que De Cos trepitjarà la seu del BCE a Frankfurt (Alemanya), ja que en el passat ha participat en desenes de reunions del Consell de Govern de l'entitat com a governador del Banc d'Espanya, entre el 2018 i el 2024.
Amb el seu perfil de 'colom', com es coneix en l'argot de política monetària, ha assegurat el suport de països com França, Alemanya i Itàlia. L'espanyol té una postura més centrada en la promoció del creixement econòmic mantenint els tipus d'interès més baixos, a diferència de la dels 'falcons', com és el cas de l'altre candidat, el neerlandès Klaas Knot, que aposten per mantenir la inflació baixa a canvi d'apujar el preu del diner.
La nominació de Pablo Hernández de Cos s'ha negociat conjuntament amb les altres futures vacants al Consell Executiu de l'entitat. Concretament, amb la plaça de responsable d'Operacions de Mercat que a principis de gener deixarà l'alemanya Isabel Schnabel i la d'economista en cap, que actualment ostenta l'irlandès Philip R. Lane fins finals de maig. Schnabel deixarà el càrrec en mans de la francesa Laurence Boone, mentre que Lane passaria el relleu a l'alemany Markus Brunnermeier.
Amb l'acord polític dels caps d'estat i de govern de la UE ja materialitzat, caldrà traslladar la decisió al Parlament Europeu i al Consell de Govern del BCE, abans que els líders de la UE ratifiquin la seva decisió. La voluntat del president del Consell Europeu, António Costa, i del president de l'Eurogrup, el grec Kyriakos Pierrakakis, era finalitzar el procés de substitució abans que Lagarde deixés el càrrec.
D'aquesta manera, la decisió es formalitzarà durant la cimera del Consell Europeu prevista pel 17 i 18 de desembre a Brussel·les. Per aprovar els nomenaments cal una majoria qualificada reforçada: el suport de 16 dels 21 estats de la zona euro, que representin almenys el 65% de la població.