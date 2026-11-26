ESTADÍSTICA
Lleida firma 338 hipoteques d’habitatge en el millor setembre des del 2010
És la província catalana on més augmenten
La xifra d’hipoteques constituïdes sobre habitatge va augmentar al setembre un 15,4% anual a la província de Lleida, fins a les 338, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La demarcació va registrar el millor mes de setembre des del 2010, i va ser la província catalana que va obtenir un creixement més gran. L’import mitjà va ser de 119.601 euros, un 6,5% menys respecte al mes de setembre del 2025, i el capital total prestat va arribar als 40,1 milions d’euros (un 7,7% més). Així mateix, el nombre d’hipoteques sobre habitatge cancel·lades va ser de 194, la qual cosa suposa un descens del 28,41% en comparació amb fa dotze mesos. Per la seua part, les operacions a Catalunya es van elevar un 9,1% interanual, fins a les 8.490 signatures, la xifra més alta en un mes de setembre des del 2009. El capital deixat per part dels bancs va augmentar un 16,4%, fins als 1.694 milions d’euros, i l’import mitjà dels préstecs va ser de 199.553 euros, un 6,7% més que el setembre del 2025. Catalunya va ser la segona comunitat on més es van augmentar les firmes, només darrere d’Andalusia (8.896) i davant de Madrid (8.031) i el País Valencià (6.069).
A Espanya es va registrar, igual com a Lleida, el millor mes de setembre des del 2010 en relació amb el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatge, que va assolir les 46.469 operacions, un 2,3% més que el 2025. D’aquesta manera, suma dos mesos a l’alça després del descens experimentat al juliol.
El tipus d’interès mitjà en els préstecs per a habitatge es va situar el setembre en el 3,05%, davant del 3,08% d’agost. Incloent el novè mes de l’any, ja són tres els mesos consecutius en què aquest indicador marca taxes superiors al 3%.