RAMADERIA
Lleida reuneix el 56% de caps de bestiar boví de tot Catalunya
Concentra gairebé dos terços dels vedells menors d’un any destinats a sacrifici, segons l’últim cens de la Generalitat. Forta especialització en l’engreix
El cens provisional de bestiar boví a les comarques de Lleida se situava a 371.907 caps el maig d’aquest any 2026, segons l’últim cens publicat pel Servei d’Estudis i Estadística de la Generalitat.
Aquesta xifra representa el 56 per cent dels 664.371 animals comptabilitzats en el conjunt de Catalunya, davant de Barcelona (149.575 caps, el 22,5%), Girona (129.837, el 19,5%) i Tarragona (13.052, el 2%).
L’activitat ramadera de la província mostra una forta especialització en l’esquer d’animals joves, ja que el total de bovins lleidatans, 259.427, tenen menys de 12 mesos (el 62,8% del total català en aquesta franja d’edat).
Dins d’aquest grup destaquen els 240.793 vedells i vedelles destinats a sacrifici, la qual cosa suposa que el 65,5% dels animals d’aquest perfil a Catalunya es crien en explotacions de la demarcació de Lleida (davant dels 367.599 del total català).
En el tram d’edat d’entre 12 i 24 mesos, la província suma un total de 53.459 exemplars (el 58,5% dels 91.319 registrats a tot Catalunya), amb 32.165 mascles i 21.294 femelles.
La composició per edats de la cabanya lleidatana difereix de la mitjana del conjunt català a causa del pes de l’engreixament.
Mentre que a la província de Lleida els animals menors d’un any representen el 69,8% de tot el cens boví, a la mitjana de Catalunya aquest percentatge baixa al 62,1%.
Al contrari, els bovins adults de 24 mesos o més suposen el 15,9% del total a la província (59.021 caps), més de vuit punts per sota de la mitjana autonòmica, on assoleixen el 24,1% (160.134 exemplars).
Vaques reproductores i lleteres
En el segment de vaques reproductores –femelles que ja han parit, tant majors com menors de 24 mesos–, Lleida comptabilitza un total de 50.481 caps, la qual cosa equival al 35,5% de les 142.064 registrades a Catalunya. D’aquestes, 27.443 són d’aptitud lletera (el 38,1% del total català de vaques de llet, situant-se com a primera demarcació per davant del 35% de Girona i el 26,9% de Barcelona) i 23.038 són d’aptitud càrnia (el 32,9% del cens català d’aquest tipus, lleugerament darrere del 34% de Barcelona).
A més, en el grup d’animals de 24 mesos o més, Lleida registra 6.095 mascles (el 57,1% dels 10.665 de Catalunya) i 2.445 femelles que mai no han parit.