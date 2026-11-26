PREMIS
Quatre projectes lleidatans reconeguts per la innovació agroalimentària
Quatre candidatures de la província de Lleida van ser reconegudes en la 25a edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2026, celebrada dimarts a Barcelona. Aquests guardons, organitzats pel departament d’Agricultura, distingeixen empreses i persones emprenedores que incorporen innovacions per millorar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari i forestal, amb l’objectiu de consolidar un teixit agroalimentari més arrelat al territori.
L’empresa agrària Ribero SAT 1503, de Gerb, va ser el projecte finalista de la modalitat d’agroindústria, pel desenvolupament d’un model integrat de producció, transformació i comercialització d’aliments per a animals de companyia.
Per la seua part, Emma Teixidó, de Teimo Fruit SL (Seròs), es va emportar el guardó finalista de la modalitat de jove emprenedor innovador pel valor afegit de la marca Sabor de Seròs.
Mentrestant, Corporació Alimentària Guissona SA i la cooperativa L’Olivera SCCL van obtenir els accèssits del PITA 2026, en les modalitats d’agroindústria i innovació social. Es van reconèixer el projecte de reutilització RetornA i la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat.