OLIVERA
El canvi climàtic avança la maduració de l’oliva
Fins a uns 8 dies per dècada, segons la Xarxa Fenològica de Catalunya. La floració plena manté una data habitual
El canvi climàtic ha avançat una mitja d’11 dies la maduració de les olives a Catalunya durant els últims 13 anys.
L’increment global de les temperatures accelera aquest procés a un ritme de 8,2 dies per dècada, segons recull el Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics amb observacions fenològiques del període 2013-2025. Les dades les va fer públiques ahir el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) coincidint amb el Dia Mundial de l’Olivera.
El tècnic de l’equip de canvi climàtic del Meteocat i coordinador de la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat), Xavier De Yzaguirre, assenyala directament l’escalfament global com la causa d’aquesta alteració en els ritmes de la naturalesa, explicant que la pujada dels termòmetres té efectes directes sobre el cicle de la vegetació.
D’acord amb els registres de la Fenocat, les primeres olives que comencen a adquirir tonalitat morada apareixen, de mitjana, el dia 5 d’octubre.
Tanmateix, en l’últim any analitzat aquesta fase es va registrar el 27 de setembre, això és vuit dies abans que la mitjana del conjunt de la sèrie històrica.
Pel que fa a la floració plena de l’olivera –el moment en què aproximadament la meitat de les inflorescències ja s’han obert–, l’impacte del canvi climàtic no dona encara una tendència estadísticament significativa.
Aquesta fase es produeix habitualment al voltant del 27 de maig, amb una variabilitat mitjana de cinc dies. Malgrat que l’any passat es va registrar el 21 de maig, sis dies abans de la mitjana del període 2013-2025, De Yzaguirre puntualitza que els primers indicis d’avenç en la floració encara no són concloents.
La xarxa Fenocat recopila observacions de les diferents fases del cicle vital de les plantes, com la floració, la maduració dels fruits o la caiguda dels fulls. Aquest seguiment permet avaluar com el canvi climàtic altera els calendaris biològics de les espècies vegetals en el temps.