SEGURETAT
Així pujarà la pensió mitjana a Lleida amb l'increment del 3,5% el 2027
Suposa un increment del 3,5%, tenint en compte la inflació del novembre, amb la qual es fa el càlcul. L’IPC es modera al 4,1% al novembre per l’abaratiment dels combustibles
Les pensions contributives pujaran previsiblement un 3,5% el 2027, d’acord amb la dada avançada d’inflació del novembre (4,1%), que es va fer pública ahir i que permet avançar el càlcul de la revalorització. D’aquesta manera, la pensió mitjana mensual de la província de Lleida s’elevarà en 43,88 euros, fins a situar-la en 1.297,62 euros en catorze pagues, partint dels 1.253,74 euros registrats aquest mes, segons les previsions del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Per prestacions, la pensió mitjana de jubilació sumarà 50,06 euros al mes per arribar als 1.480,36 euros, mentre que la d’incapacitat permanent pujarà de mitjana 42,73 euros (fins als 1.263,56 €) i la de viudetat augmentarà en 30,20 euros (fins als 893,07 €).
Aquest increment del 3,5%, pendent de la confirmació definitiva de la dada d’inflació el 15 de desembre vinent, no s’aplicarà de manera uniforme a tots els beneficiaris del sistema. A Lleida, 19.032 pensions –el 18% de les 105.845 prestacions en vigor a la província– perceben complement a mínims, un grup que experimentarà pujades superiors a la inflació, situades entre el 8,8 i el 14,2% en funció de la modalitat i de les càrregues familiars.
Al contrari, les pensions contributives ordinàries que superen el llindar mínim i no arriben al límit del sistema sí que rebran la revalorització general del 3,5%, mentre que la pensió màxima registrarà un increment del 3,615% al sumar 0,115 punts percentuals addicionals a l’IPC conforme a la reforma vigent, passant dels 3.359,60 euros actuals a 3.481,18 euros mensuals.
A data 1 de novembre, la província de Lleida registra 105.845 pensions contributives en vigor, la qual cosa representa un increment interanual de l’1,29%. La pensió mitjana mensual a Lleida se situa en 1.253,74 euros després d’experimentar una pujada del 5,21% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Per prestacions, la jubilació concentra el volum més gran amb 67.480 pensions i una quantia mitjana de 1.430,30 euros, seguida de les 23.417 prestacions de viudetat (862,87 €), les 11.777 d’incapacitat permanent (1.220,83 €), les 3.107 d’orfandat (496,96 €) i les 64 en favor de familiars (908,61 €).
Evolució de la inflació
L’índex de preus de consum (IPC) s’ha moderat vuit dècimes al novembre, fins al 4,1%, a causa de l’abaratiment dels combustibles i lubricants per a vehicles personals, davant l’increment de novembre del 2025, i a la menor pujada dels preus de la roba i el calçat. Al novembre el descompte al dièsel es va mantenir en els vint cèntims el litre i el de la gasolina va pujar dels cinc als vint cèntims, tal com estava previst en el pla de resposta al conflicte de l’Iran del Govern central. Els preus dels aliments, les begudes i el tabac, per la seua part, van moderar els seus augments i van repuntar un 2,3% interanual i un 0,1% davant octubre, segons la dada avançada de l’IPC publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquesta pujada suposa una moderació interanual de preus respecte a octubre, quan el cost d’aquests productes va augmentar un 2,4%.