Mercadona obre a Solsona un nou supermercat adaptat al nou model de 'Botiga 9'
Amb una inversió de 2,4 milions d'euros, el nou supermercat de Solsona optimitza l'experiència de compra i la gestió de frescos
Mercadona ha inaugurat el seu nou supermercat a Solsona, situat al carrer Àngel Guimerà. Aquesta obertura culmina l'adaptació de l'establiment al model 'Botiga 9', que promet una experiència de compra millorada per als seus clients i més espai per als productes frescos. La reforma integral ha implicat una inversió de 2,4 milions d'euros i la col·laboració de 67 proveïdors d'obra.
Aquesta nova obertura a Solsona s'afegeix a la llista de supermercats Mercadona que ja operen sota el format 'Botiga 9' a Catalunya. Entre aquests es destaca una altra a la demarcació, la de Cervera.
L'establiment de Solsona, amb una plantilla de 32 persones, implementa una reorganització completa de l'espai, passant d'una estructura per negocis a una organització que busca optimitzar l'experiència de compra, fent-la més àgil i senzilla, alhora que millora l'eficiència del personal en les tasques de reposició i coordinació.
Obrador Central: eficiència i qualitat en frescos
Un dels pilars de la reorganització és l'Obrador Central, un espai clau que agrupa totes les àrees de preparació de productes frescos dins del supermercat. Aquesta concentració de les tasques de tall, cocció i envasament en un únic punt no només garanteix la màxima qualitat i frescor dels articles, sinó que també allibera espai per a la seva exposició en lliure servei. Aquesta innovació contribueix a una gestió més eficient dels recursos, amb un estalvi energètic de fins al 10% i una reducció del consum d'aigua de fins al 40%.
Innovació tecnològica i sostenibilitat
Pel que fa a la innovació, el nou Mercadona de Solsona incorpora dispositius electrònics i eines col·laboratives que optimitzen l'autogestió de l'establiment, millorant la presa de decisions i agilitzant els processos operatius. Destaca la implementació de sistemes Aerofoil en els murals de fred de les neveres, que redueixen la pèrdua de fred i incrementen l'eficiència energètica, a més de millorar el confort tèrmic. L'aposta pel CO₂ com a refrigerant natural subratlla el compromís amb la sostenibilitat, minimitzant l'impacte ambiental. Finalment, la renovació d'equips i l'actualització de les sales de màquines asseguren un manteniment òptim i una eficiència operativa duradora.
Aquesta estratègia de reorganització, centralització de processos i modernització tecnològica del model 'Botiga 9' té com a objectiu principal incrementar la productivitat i l'eficiència dels seus supermercats. Aquesta transformació representa una evolució respecte al model anterior, la 'Botiga 8', i es preveu que s'implementi de manera generalitzada entre els anys 2026 i 2033. Per a dur a terme aquesta ambiciosa actualització, Mercadona ha projectat una inversió total de 3.700 milions d'euros.