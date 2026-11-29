CONSUM
El preu de la gasolina ha baixat de mitjana 36 cèntims a Lleida en vuit setmanes
El gasoil cau a menor ritme i s’ha abaratit 18 cèntims en els últims dos mesos. Per la rebaixa fiscal aprovada pel Govern central i l’evolució a la baixa dels preus als mercats a l’engròs
El preu dels carburants està donant un respir als conductors lleidatans, acumulant vuit setmanes a la baixa després d’arribar a tocar els dos euros per litre a causa del conflicte al Pròxim Orient. Des del passat 1 d’octubre, el litre de gasolina ha passat de marcar de mitjana els 1,806 euros a les estacions de servei de la demarcació a estar a 1,446 euros, fet que representa una rebaixa acumulada de 36 cèntims (-19,93%), arribant a nivells que no es veien des de mitjans del mes de juliol passat, segons les dades publicades pel Geoportal del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. D’aquesta manera, aquest combustible consolida l’efecte de l’alleujament fiscal aprovat pel Govern central, amb una rebaixa que es va situar novament en els 20 cèntims des del mes d’octubre passat.
Per la seua part, el preu mitjà del litre de gasoil, que ja comptava amb aquest descompte de 20 cèntims per litre des d’inicis de setembre, ha descendit en les últimes vuit setmanes en 18,1 cèntims (-9,69%), al passar dels 1,868 euros per litre a 1,687 euros. Aquesta evolució desigual amplia la distància entre els dos combustibles als sortidors lleidatans. Mentre que a començaments d’octubre el gasoil era 6,2 cèntims més car que la gasolina, a finals de novembre la diferència assoleix els 24,1 cèntims per litre.
Per als conductors, aquesta correcció a la baixa suposa un estalvi de 18 euros a l’omplir un dipòsit estàndard de 50 litres de gasolina (que passa de 90,30 a 72,3 euros) i de 9,05 euros en el cas d’un tanc de gasoil de la mateixa capacitat (de 93,40 a 84,35 euros). No obstant, omplir el dipòsit és encara fins uns 19 euros més car que fa un any.
El descens respon a la combinació de les mesures fiscals aprovades per l’Executiu i l’evolució dels mercats a l’engròs internacionals. L’1 d’octubre va entrar en vigor el decret llei aprovat pel Govern dins del tercer paquet de mesures per fer front a l’impacte pel conflicte a l’Iran, que va aplicar una rebaixa directa de 20 cèntims per litre sobre l’Impost Especial d’Hidrocarburs. Aquesta mesura va suposar una retallada fiscal addicional de 15 cèntims per a la gasolina –que al setembre comptava amb una bonificació de 5 cèntims–, mentre que en el gasoil va mantenir el descompte ja vigent. Malgrat que el calendari inicial del decret preveia reduir l’ajuda a 13 cèntims al novembre, el repunt interanual dels carburants per sobre del 15% va activar la clàusula de salvaguarda per prorrogar la bonificació màxima de 20 cèntims durant tot el mes. A aquest factor fiscal se suma la moderació dels marges de refinament després de les tensions geopolítiques registrades al Pròxim Orient a l’inici de la tardor, així com la menor demanda estacional de gasolina davant la rigidesa del consum de gasoil pel transport professional i la calefacció.