L'AEM continua imparable (2-0)

L'AEM ha derrotat aquest matí el filial del Madrid CFF, en un partit dominat àmpliament per les lleidatanes. Anita, la capitana de l'AEM, ha marcat el seu primer gol amb l'equip dirigit per Rubén López i Evelyn ha segellat la victòria just abans del descans.

El partit ha començat molt actiu, amb moltes ocasions els deu primers minuts del partit per part dels dos equips, però que no han acabat amb gol. Tot i això, l'AEM ha sigut l'equip que ha controlat més el joc, amb domini en la posició i en ocasions, i això ho ha demostrat quan la capitana de l'AEM, Anita marcava el seu primer gol amb l'equip lleidatà als 30 minuts de la primera part després d'un espectacular xut que ha entrat a la porteria visitant (1-0). Just abans d'acabar el descans, Evelyn ha aprofitat un mal refús a l'àrea per anotar el segon gol de l'AEM i ampliar distàncies al marcador (2-0).

A l'equador de la segona meitat, Hitomi ha salvat una gran oportunitat de les visitants que ha acabat en córner. La portera local, Laura Martí, també ha fet una gran aturada als 30 minuts de la segona part per mantenir la porteria a zero per setè partit consecutiu. Tot i aquestes ocasions visitants, la tònica general després del descans ha sigut de domini lleidatà, que al minut 38 ha tingut una gran ocasió per part, un altre cop, d'Anita, amb un xut que ha acabat al travesser.

Victòria d'un AEM que cada cop s'allunya, no només de la zona de descens, sinó dels perseguidors de la zona de play-offs, ja que l'equip que el marca en sisena posició, l'Albacete Fundación, ha perdut aquest matí davant el colíder, l'Espanyol. Les lleidatanes intentaran mantenir aquesta bona dinàmica el diumenge vinent (12.00) en la seva visita al Cacereño.