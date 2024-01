Alpicat reuneix 300 atletes en el Duatló

Sònia Gualdo, en la categoria femenina, i Lluís Ropero, en la masculina, van ser els guanyadors de la 17 edició del Duatló d’Alpicat, prova que va reunir ahir uns 300 participants entre les tres modalitats que oferia als participants.

Organitzada per l’ajuntament i Duatló Alpicat, la jornada va ser una festa esportiva i lúdica que va tenir el centre d’operacions a l’esplanada de davant del Parc del Graó. Des d’allà van sortir les tres propostes, de les quals només una, el Duatló, era competitiva. Aquesta consistia en 6 km de carrera atlètica, 24 km de BTT i un tram final d’uns altres 1,8 km de carrera atlètica. Les no competitives eren el Duatló Popular, amb 1,8 km de carrera i 6 km de BTT, mentre que la Marxa eBike es va desenvolupar sobre un recorregut de 20,5 km.La guanyadora femenina, Sònia Gualdo (Atlètic Santa Fe), va fer un temps de 2:06:21, mentre que la segona posició va ser per a l’atleta independent Laia Gil, amb 2:09:55. El tercer lloc va ser per a Laia Nadal (AA Xafatolls), amb 2:14:28, que va completar el podi. La categoria de veteranes i millor atleta local van quedar desertes.El guanyador masculí, Lluís Ropero, del Club Triatló Prosan, va fer un temps de 1:36:53. El van acompanyar en el podi Gerard Rodríguez (Rayoteam), amb 1:41:00 i Andrés Zapater (HInaco CC Montsó), amb 1:41:11. En veterans el millor va ser l’independent Martí Sabater, amb 1:50:29, mentre que Xavi Aran (Club Excursionista Alpicat), va ser el millor atleta local, amb 2:02:08.L’objectiu de l’organització era oferir una jornada esportiva apta tant per a atletes que busquen un format competitiu, com per als qui aposten per un de més familiar a l’abast de tothom, així com la participació de cada vegada més eBikes.