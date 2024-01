La Copa d'Espanya d'SnowboardCross i Skicross, a Baqueira

L’estació aranesa de Baqueira-Beret ha estrenat aquest cap de setmana la Copa d’Espanya Movistar SBX-SX, una primera fase del campionat que s’ha obert amb dos jornades intenses amb excel·lent meteorologia i neu.

Els guanyadors de l’Skicross disputat dissabte van ser Daniela González i Lucas Arrudi, que van destacar “la sort de disposar d’una pista d’Skicross a Espanya amb tan bones condicions per poder entrenar i competir en aquesta peculiar temporada”.L’SnowboardCross de diumenge se’l van emportar Candela Fuentes i Eliot Laurent. Candela ressaltava “la companyonia, l’organització, la neu existent”.L’esdeveniment ha estat presenciat per Regino Hernández, bronze olímpic d’SnowboardCross a PyeongChang 2018, que activament ha col·laborat amb l’organització i ha fet un seguiment als més joves.La competició de la Copa d’Espanya Movistar de Baqueira ha inclòs les especialitats d’SBX (SnowboardCross) i SX (Ski Cross), participant homes i dones en les diferents categories. Des de la seua primera temporada, la creació d’aquest circuit ha facilitat la promoció de les disciplines de l’Snowboard i el Freestyle, en les quals Espanya té esportistes molt destacats. L’objectiu principal de la Copa d’Espanya Movistar d’SBX i SX és potenciar les categories de base i atreure els clubs i federacions autonòmiques per augmentar la participació que puguin tenir aquestes especialitats.També a Baqueira-Beret aquest cap de setmana s’ha disputat la prova del Freeride Júnior, que continuarà avui dilluns i demà dimarts amb el Qualifier Tour.