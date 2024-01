La 42 Cursa de Balàfia recordarà un atleta pioner

La 42 Cursa Popular de Balàfia-Bonaventura Baldomà Rius, que tindrà lloc el 28 d’abril, ja ha obert inscripcions i en aquesta edició pretén fer especial recalcament en la figura de Baldomà, l’atleta lleidatà amb millor palmarès al segle XX. Baldomà va morir el 2004 als 80 anys a Rosselló, on residia, encara que havia nascut a Vilanova de Segrià. Va ser un especialista en proves de cros on va obtenir nombrosos èxits. A nivell estatal es va proclamar campió d’Espanya de cros en els anys 1946, 50 i 52 i va guanyar la tradicional Jean Bouin el 1947. En pista va ser campió d’Espanya de 10.000, 5.000 i 3.000 metres en diverses ocasions. A nivell internacional, va participar en quatre edicions del Cros de les Nacions (actual Mundial): Brussel·les (1949, 6è lloc), Londres (1950, 5è), Dublín (1951, 10è) i París (1952, 7è).

La Cursa de Balàfia, la segona carrera popular més antiga de Lleida al darrere de la Pujada a la Seu Vella amb distàncies de 10 i 5 km, busca en aquesta edició assolir una participació paritària d’homes i dones. L’organització va a càrrec de l’Associació de Veïns de Balàfia i la part tècnica i logística, de la firma XT Sport Events.

Unes proves a la recerca de la igualtat i sostenibles

Tant aquesta carrera de Balàfia com la Volta al Pantà d’Utxesa, que se celebrarà el 25 de febrer i aquest any complirà la seua desena edició, vetllaran per la igualtat en la participació d’homes i dones, a més de ser respectuoses amb el medi ambient.En aquest sentit, el CEO de XT Sport Events Xavier de la Fuente, conegut en l’àmbit esportiu com Xavi Thai, va assenyalar que “hem reduït al màxim els plàstics i les emissions i hem aconseguit recaptacions solidàries. En els avituallaments hem canviat les begudes ensucrades i amb gas per sucs ecològics i sense envasos de plàstic”.