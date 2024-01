La pitjor ratxa de l’era Ángel Viadero, amb només un de 12 punts

Amb l’arribada de Juan Camilo Becerra, el Lleida vol deixar enrere la sequera de cara a porta, ja que el conjunt blau no ha aconseguit marcar en els últims quatre partits: la derrota per 3-0 al camp de l’Europa per dir adeu al 2023 i els tres primers d’aquest 2024, el 0-1 davant de l’Hèrcules, el 0- 0 davant de la Nucia i l’1-0 contra el Terrassa.

El poc encert de cara a porta ha portat que el conjunt lleidatà sumi només un dels dotze últims punts, la qual cosa ja significa la pitjor dinàmica des de l’arribada d’Ángel Viadero a la banqueta, fa gairebé un any.

Encara que en els seus dos primers partits a la banqueta –una derrota contra el València Mestalla (1-2) i un empat amb la Penya Esportiva– el càntabre va allargar una dinàmica de cinc partits sense guanyar (amb tres punts de 15 de possibles) que arrossegava dels últims partits de Seligrat, els anteriors pitjors números únicament amb el càntabre van ser entre febrer i març de l’any passat.

Llavors l’equip va enllaçar tres partits sense guanyar, amb dos empats a zero (amb Manresa i Terrassa) i una dura derrota per 4-0 contra l’Atlètic Saguntí.

A més, el Lleida iguala els quatre partits sense anotar que ja va encadenar la temporada passada, en els partits davant d’Olot, Deportivo Aragó, Alabès en Copa i Alzira, entre octubre i novembre i amb Pere Martí com a tècnic. Per trobar quatre partits sense marcar únicament en Lliga cal remuntar-se a desembre del 2019.