La plantilla del Lleida Esportiu encara no ha cobrat desembre i el club pagarà ben aviat

La plantilla del Lleida Esportiu té pendent de cobrament la nòmina corresponent al mes de desembre, segons van confirmar ahir a SEGRE fonts del club que, alhora, van afirmar que es tractava d’una situació puntual que es resoldria en els propers dies.

Les mateixes fonts assenyalaven que el problema de liquiditat es devia que estava pendent de resoldre’s un tràmit burocràtic, relacionat amb una transferència feta al club blau pel president Luis Pereira.

Van insistir que no hi havia cap preocupació entre jugadors, staff tècnic ni empleats per aquest retard, ja que fins ara han cobrat amb puntualitat.