La RFEF denuncia a la Guardia Civil l’extracció de material audiovisual del sistema VAR del Madrid-Almeria

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmat aquest dimarts que ha presentat una denúncia davant de la Guardia Civil després de les publicacions d’uns àudios del sistema VAR, d’àmbit totalment professional i privat, corresponents al partit de l’última jornada de Liga Reial Madrid-Almeria (3-2).

L’organisme, que manté oberta al seu torn una investigació interna després de l’esmentat succés, considera que "és extremadament greu que s’hagi extret aquest material audiovisual i espera que es trobi una resposta com més aviat millor per depurar responsabilitats". En un comunicat també va anunciar que s’adoptaran les mesures necessàries per garantir la seguretat de totes les comunicacions.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) de la RFEF va obrir aquest dilluns una investigació interna després que es fessin públics els àudios d’una jugada de l’esmentat partit, sense revisió al monitor i sense ser entre les seleccionades per ser publicades entre les converses mantingudes per l’àrbitre principal, Francisco Hernández Maeso, i el de VAR, Alejandro Hernández Hernández.

El canal de Twitch Jijantes va emetre un àudio en el qual ambdós àrbitres comenten els instants posteriors a una acció entre Vinicius i Pozo, en la qual l’Almeria va demanar l’expulsió del futbolista brasiler per agressió al seu jugador. "Per a mi res, forcejament entre els dos, no es queixa de la cara", afirma Hernández Maeso, després del que Hernández Hernández apunta: "Sí, quan se'l treu amb el braç, en bracejar el colpeja, se'l traurà del mig i el colpeja a la cara. Val". "Anem al viu", afegeix, per concloure que la jugada no necessita revisió per veure si Vinicius es mereixia o no l’expulsió.

El mateix canal ha fet públic aquest dimarts un nou àudio del partit per una possible agressió a Dani Ceballos, quan Chumi es frena davant del madridista. "No he vist res, ja s’ha aixecat", diu Hernández Maeso, mentre Hernández Hernández afirma "continua, continua, continua... El 21 és per davant de Ceballos per impedir que avanci, no hi ha colze, no hi ha braç, no hi ha res". "Està tot revisat llavors", afegeix l’àrbitre principal.

El col·legiat del Reial Madrid-Almeria, Francisco Hernández Maeso, va acudir tres vegades al monitor del VAR a petició de la sala VOR per tornar a arbitrar tres accions polèmiques que van protestar els jugadors i tècnics de l’Almeria.

Després de les revisions Hernández Maeso va assenyalar un penal de l’Almeria per mà del brasiler Kaiky, que va suposar el primer gol del Reial Madrid (1-2), va anul·lar un gol de Sergio Arribas per una falta prèvia del senegalès Dion Lopy i va validar un gol del brasiler Vinícius Junior a qui en directe havia assenyalat mà, que va ser l’empat a dos.

Aquestes decisions van causar indignació a l’Almeria, que guanyava 0-2 fins a la senyalització de la pena màxima en contra seu (m.57) i que va encaixar el tercer gol en el minut 99.