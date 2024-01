El VAR de l'escàndol

El partit Reial Madrid-Almeria va ser un dels escàndols més grans dels últims temps, amb tres decisions més que qüestionables que van acabar com sempre: a favor de l’equip blanc. Els àudios de les converses entre Hernández Hernández des de la sala VOR i el col·legiat Hernández Maeso van ser publicats diumenge a la nit.

En la jugada del penal assenyalat a Kaiki, Hernández Hernández li diu al seu col·lega: “Fran, et recomanaré un on field review perquè valoris un possible penal per mà del defensa de l’Almeria.” “D’acord, la miro”, li respon aquest. “Aquí la tens en super slow perquè ho puguis veure. D’acord? Ara te’n poso una altra presa. Ara tu decideixes”, segueix el canari. I respon Maeso: “Perfecte. Remata el jugador del Madrid i colpeja al braç separat. Xiulo penal sense targeta.” Omet que Rüdiger i Joselu obstaculitzaven el defensa.En el gol anul·lat a Arribas que suposava l’1-3, la conversa és la següent: “Vine a veure-la, Fran, et recomano un on field review per possible falta en atac a l’acció del gol. D’acord?”, diu l’àrbitre canari, que segueix “si vols, te’n poso una d’àmplia perquè vegis que acaba en gol directament des d’allà. Et mostro el punt de contacte. D’acord?”, respon Hernández Maeso. “D’acord? Perquè vegis que és dins de la mateixa fase d’atac. La jugada continua i acaba en gol”, diu Hernández Hernández. L’àrbitre acaba: “Per tant, xiulo falta i anul·lo el gol.”En el gol de Vinícius que va suposar el 2-2 la conversa és la següent: “Et recomano un on field review perquè valoris la no mà”, diu Hernández Hernández, que prossegueix: “Li dona a l’espatlla dreta. Fran, t’ho ensenyo, d’acord? Posem la super slow. Li dona a l’espatlla.” I respon l’extremeny: “Assenyalo gol, no hi ha falta, li dona amb l’espatlla i és gol vàlid.” No hi ha altres preses en què es pot veure que Vinícius li colpeja amb el braç.Per la seua banda, el president del FC Barcelona, Joan Laporta, va qualificar de “vergonya” el succeït, i va demanar al col·lectiu arbitral que doni “resposta a una sèrie de pressions” que creu que està patint. “I si no la donen, ens deixen molt inquiets perquè hi ha un abandó de funcions”, va assenyalar Laporta ahir durant la gala de Mundo Deportivo.

Cubarsí afirma que “ha estat la millor setmana de la meua vida”

El central Pau Cubarsí (Estanyol, Girona, 2007) va complir ahir 17 anys, després de rebre, en la vigília del seu aniversari, un regal en forma de debut com a titular amb el primer equip del Barcelona davant el Betis (2-4).“Ha estat una de les millors setmanes, per no dir la millor de la meua vida. S’ha ajuntat tot. Vaig debutar contra Unionistas en Copa del Rei, vaig jugar davant del Betis ahir al Benito Villamarín i avui [per ahir] compleixo 17 anys”, va assegurar en declaracions als mitjans de comunicació del club blaugrana.“És un futbolista molt capacitat, no sembla que tingui 16 anys, està molt centrat, responsable i amb personalitat”, va dir l’entrenador del Barça, Xavi Hernández, sobre el debut del del planter contra el Betis. La seua fluïdesa amb la pilota i col·locació recorden Gerard Piqué. A què s’afegeix, segons els que el coneixen, una maduresa i humilitat com la d’Iniesta i Puyol.

El videoarbitratge no revisa una agressió de Vinícius

El twitter de Jijantes va fer públic ahir un àudio del Madrid-Almeria en el qual es parla de la possible agressió de Vinícius a Pozo: “En el braceig li dona un cop a la cara.” El Comitè Tècnic d’Àrbitres ha obert una investigació per esbrinar qui el va filtrar.L’àudio és d’una jugada que no es va revisar al monitor, és a dir, un àudio que no entra dins de les jugades escollides per fer públiques les converses entre l’àrbitre de camp i el col·legiat que és a la sala VOR. Aquest àudio revela la conversa entre Hernández Maeso i Hernández Hernández i correspon als moments posteriors a la jugada entre Vinícius i Pozo, en el minut 86 i amb 2-2 en el marcador, en el qual els jugadors de l’Almeria demanaven roja per agressió del madridista. La xarrada entre ambdós deixa clar que a l’àrbitre de VAR no li sembla una acció revisable per expulsar el madridista i, per tant, no envia Hernández Maeso al monitor.Per una altra banda, la SER va revelar les queixes del club blanc al president de la RFEF, Pedro Rocha, a l’Aràbia abans de jugar la final de la Supercopa d’Espanya. Segons l’esmentada cadena, dirigents del Reial Madrid, sense especificar si va ser Florentino Pérez, “van criticar i van enlletgir l’estructura i com està organitzat el col·lectiu arbitral a Espanya”.

L’Atlètic s’imposa al Granada gràcies a un gol d’Álvaro Morata

L’Atlètic de Madrid va posar final a una ratxa de quatre derrotes seguides a domicili a la Lliga al guanyar ahir per 0-1 al Nuevo Los Cármenes el Granada, que es manté penúltim en la classificació i lluny de la zona de permanència.Un gol d’Álvaro Morata en el minut 54 va permetre firmar la victòria a un Atlètic poc fi en el primer temps i molt més entonat en el segon, davant d’un Granada valent i impetuós però sense gol. Amb aquesta victòria l’equip de Simeone se situa quart, empatat a punts amb l’Athletic.Hauria pogut arribar el 0-2, però en el temps afegit, amb l’Atlètic patint, Mario Hermoso va evitar sota pals el gol de Matías Arezo que hauria empatat el matx. Al final, un 0-1 que permet als madrilenys sumar tres punts de gran importància.Pel que fa a Segona divisió, el Leganés reafirma el seu liderat després de guanyar per 2-0 el Burgos.