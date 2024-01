Madrid tindrà un Gran Premi entre els anys 2026 i 2035

Madrid acollirà el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a partir del 2026, en un circuit semiurbà en l’entorn d’IFEMA, segons es va anunciar ahir en un acte al qual van assistir l’italià Stefano Domenicali, president i CEO de l’F1, i l’espanyol José Vicente de los Mozos, president de l’esmentada Institució Firal de la capital espanyola.

El Gran Premi d’Espanya –que aquest any i el següent encara tindrà lloc només a Montmeló (Barcelona)– es disputarà en aquest circuit d’IFEMA, en principi, a partir del 2026 fins al 2035. No obstant, el president i CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, no va descartar ahir que el Circuit de Barcelona-Catalunya pugui continuar com a seu al calendari i va indicar que Espanya “té l’oportunitat d’augmentar la presència” al Mundial, una cosa per a la qual estan “treballant”. “Barcelona és increïble. Per què no poden conviure les dos carreres en el futur?”, va dir Domenicali. En aquest sentit, el govern espanyol, a través de la ministra Pilar Alegría, es va reunir ahir amb Domenicali per negociar que hi hagi dos carreres a Espanya.