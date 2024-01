Rubiales demana arxivar la causa pel petó a Hermoso

L’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha demanat que s’arxivi la investigació que segueix en contra seu, al defensar que no va tenir “cap voluntat” d’envair la llibertat sexual de la jugadora Jennifer Hermoso i que prova d’això és que li va preguntar si li podia fer un “piquito”. “Cap agressor sexual no pregunta ni obté el consentiment de la víctima abans d’escometre un acte que lesioni la llibertat i indemnitat sexual”, es justifica.

La defensa de Rubiales ha presentat un escrit, al qual va tenir accés Europa Press, davant del titular del jutjat central d’instrucció número 1 de l’Audiència Nacional per demanar al jutge Francisco de Jorge que arxivi el procediment que segueix en contra seu per presumptes delictes d’agressió sexual i coaccions pel petó a la boca que li va clavar a la jugadora durant l’entrega de premis del Mundial de Futbol celebrat a Austràlia l’any passat.Rubiales ha insistit que els fets que se li atribueixen no són constitutius de cap delicte. Assegura que, en el context en el qual va tenir lloc el petó, aquest “no només no té una connotació sexual” per la seua part, “sinó que objectivament no estem davant d’un acte que curulli la tipicitat de l’article 178 del Codi Penal [que contempla el delicte d’agressió sexual], ja que en termes d’adequació objectiva aquest petó no va lesionar el bé jurídic protegit en aquest delicte”.Rubiales recalca que va ser un petó “fugaç” que no va tenir lloc en “un marc d’intimidació prèvia”. “Sinó al contrari, és un petó fet davant de la presència d’una multitud de persones, en el marc d’un ambient festiu i de celebració”. Afegeix que entre ells hi havia “bona relació prèvia”, així com “una certa confiança”.