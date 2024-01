L'AEM guanya el Young Boys suís amb remuntada

L’AEM, com el Lleida, també va jugar ahir un amistós al Recasens i es va imposar al Young Boys, de la Superlliga suïssa, per 2-1 amb remuntada inclosa. El test li va servir al tècnic Rubén López per veure, sobretot, l’acompliment de les noves incorporacions.

El partit, disputat en dos parts de 30 minuts cada una, va ser entretingut amb una primera meitat molt igualada, encara que sense grans ocasions. Al descans es va arribar amb el 0-0 inicial. En canvi, en la segona part, es va produir un carrusel de canvis en ambdós equips i al conjunt lleidatà van entrar fins i tot dos jugadores de l’equip juvenil. Tot just reprendre’s el partit, un error de l’AEM a la sortida de pilota li va costar encaixar el 0-1 de l’equip suís, que compta amb un palmarès al seu país en el qual destaquen els 11 títols de Lliga i els 15 de Copa. Però, en l’últim quart d’hora, l’AEM va aconseguir capgirar el marcador per mediació d’Evelyn i Aithiara.Després del partit, Rubén López va dir: “L’amistós ha estat bé. Dilluns pensàvem que no el disputaríem a causa de les baixes i les jugadores amb molèsties que teníem. Hem portat del filial Ainara, també Abril i dos jugadores del juvenil”, va concloure.