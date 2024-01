Plata i 3 bronzes del Gimnàstic Lleida al Trofeu Internacional de Gràcia

El Club Gimnàstic Lleida va aconseguir una medalla de plata i tres de bronze al Trofeu Internacional Vila de Gràcia de gimnàstica artística disputat el cap de setmana passat a Barcelona. En la categoria tecnificació 1 benjamí, Salma Guerrero va aconseguir dos medalles de bronze, una en terra i l’altra en paral·lels. A més, va ser quarta en barra i va finalitzar també quarta en la classificació general.

Per la seua part, Marta Lara, en tecnificació 2 aleví, va aconseguir la medalla de plata en paral·leles. A més, va ser quarta a terra i en barra, va ocupar la cinquena plaça en poltre i també va ser cinquena en la classificació general. En tecnificació 3 infantil, Clàudia Ferrando va aconseguir la medalla de bronze en la classificació general, sent a més quarta en poltre i sisena en barra i paral·lels.Finalment, Bruna Grustan, també en tecnificació 3 infantil, va ser sisena en terra i cinquena en paral·leles.Val a destacar que aquesta era la primera competició de l’any per a totes les gimnastes, excepte per a Salma Guerrero.