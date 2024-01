Cardona repeteix podi a Boí amb una plata als relleus

Oriol Cardona va tornar a pujar ahir al podi en la prova de relleus mixtos de la tercera cita de la Copa del Món d’esquí de muntanya a Boí Taüll. El de Banyoles, formant parella amb la granadina Ana Alonso, va acabar segon després d’una gran remuntada en l’últim relleu, i va quedar darrere de l’equip italià, i afegint la medalla de plata a la de bronze que havia aconseguit dissabte a l’esprint.

La prova no va poder ser més emocionant, ja que fins a l’últim moment no es va decidir el podi. Així, les posicions del liderat es van anar intercanviant durant tot el recorregut amb la parella italiana, formada per Alba de Silvestro i Michele Boscacci, marcant la diferència en els últims relleus per aconseguir un marge prou ample per emportar-se còmodament la victòria.La segona i tercera posició del podi no es van decidir fins a l’última transició. Ana Alonso i Oriol Cardona van estar lluitant molt a prop amb la parella francesa formada per Emily Harrop i Baptiste Ellmenreich, en un final trepidant en el qual la parella estatal es va imposar a la francesa i van aconseguir així la medalla de plata. Amb aquesta medalla, la granadina i el gironí consoliden la seua candidatura a ser en els Jocs Olímpics de Milano-Cortina d’Ampezzo 2026, en els quals per primera vegada l’esquí de muntanya serà olímpic. “Hem sortit a donar-ho tot, en un relleu poden passar moltes coses i finalment hem pogut pressionar en la segona volta després de guardar una mica d’energia en la primera”, va assenyalar Cardona.Pel que fa a la resta de la selecció espanyola, la parella formada per la barcelonina Marta Garcia i el basc Iñigo Martínez, malgrat una molt bona actuació en la ronda classificatòria, no va poder aconseguir una plaça a la final A, ja que només accedia una parella de cada país. A la final B van aconseguir una treballada quarta plaça, competida juntament amb la parella barcelonina formada per Maria Costa i Ot Ferrer, que van ser sisens en aquesta final B. Per la seua part, el lleidatà Marc Ràdua, de la Pobla de Segur, que formava parella amb l’andalusa María Ordóñez, no va poder accedir a la final B i va quedar fora de competició.