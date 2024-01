Laporta empara l'equip i accepta l'adeu de Xavi

Joan Laporta va acudir ahir a la Ciutat Esportiva per transmetre el seu suport a la plantilla, l’endemà que Xavi, després de la desfeta davant del Vila-real (3-5), anunciés que se n’anirà el 30 de juny. Xavi va explicar la seua decisió als jugadors, en una emotiva xarrada en la qual no van faltar llàgrimes per part d’alguns futbolistes i Sergi Roberto, en qualitat de capità, va arengar els seus companys per donar-ho tot en el que queda de temporada. Laporta també va voler donar un missatge tranquil·litzador als socis.

El president va assegurar que accepta la decisió de l’entrenador. “El Xavi em va comunicar que a final de temporada marxaria. Volia acabar la temporada, i és una fórmula que accepto perquè és el Xavi el que me la proposa, que és una llegenda del barcelonisme. És una persona honesta que actua amb tota dignitat i que estima el Barça. El seu compromís i del seu staff és màxim fins al final de temporada”, va dir en declaracions facilitades pel club.Va reconèixer que no esperaven trobar-se en aquesta situació a hores d’ara. “Tenim ganes de remuntar aquesta situació, que no és agradable per a ningú. El que requereix el moment és màxima unió. El club, en aquests moments, està sota control institucionalment, econòmicament i socialment; en l’aspecte esportiu no estan sortint les coses com havíem planificat. Venim d’una temporada en què vam guanyar LaLiga i la Supercopa d’Espanya i pensàvem que amb una plantilla millorada tindríem unes millors expectatives, però no s’està complint.” Va afegir que “la Lliga està difícil, però encara no està perduda”.

El Girona va recuperar el liderat de la Lliga al derrotar amb un gol de Portu el Celta, que es va trobar amb un gegantí Gazzaniga en el primer temps i es va desinflar en el segon, la qual cosa va motivar que els seus aficionats tornessin a demanar la sortida de Rafa Benítez al finalitzar el matx.

Abans d’encarar un mes de febrer decisiu per a les seues aspiracions de lliga, en el qual s’enfrontarà de manera consecutiva a Reial Societat, Reial Madrid i Athletic, l’equip de Míchel va recuperar la millor versió per demostrar que la derrota copera a Mallorca no va ser més que un accident.El Celta va atacar molt i va gaudir de nombroses ocasions. La primera fins i tot abans del gol visitant, però Gazzaniga va mostrar els seus reflexos després del potent xut de Mingueza. Portu va avançar el Girona a la mitja hora, però el Celta, malgrat intentar-ho, no va poder evitar la derrota.