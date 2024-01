Nova golejada del femení

El Barcelona va sumar una nova victòria a la Lliga F, competició que lidera amb ple de victòries i en la qual l’únic dubte és en quin moment l’equip de Jonatan Giráldez revalidarà el títol de campió. En aquesta ocasió es va imposar per 0-6 al Betis, en un partit en què va dominar per complet i que a la mitja hora ja guanyava per 0-3. Al descans l’avantatge encara era més gran, 0-4.

En la segona part van arribar dos gols més, per certificar un nou triomf d’un equip ara per ara imbatible.