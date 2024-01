Medalles per a Lleida en cros a l'Estatal amb Catalunya

Els atletes lleidatans van aconseguir aquest cap de setmana passat diverses medalles en el Campionat d’Espanya de Cros per Federacions Autonòmiques, que es va disputar a Getafe, totes formant part de la selecció de Catalunya. En concret, van ser quatre medalles per equips per a competidors de l’AA Xafatolls de Mollerussa, i dos més d’aconseguides pels representants del Lleida UA.

En la categoria sub-16 Màxim València va ser bronze per equips mentre que en sub-18 Pere Mas es va penjar l’or formant part de l’equip de Catalunya. Oriol Jové, en sub-20, va ser plata per equips i vuitè individual, mentre que a l’equip absolut Xavi Badia va ser medalla de bronze per equips. En la selecció sub-16 femenina també va participar Anna Mas, que va aconseguir la quarta posició per equips, fregant el podi.Pel que respecta al Lleida UA, va aportar dos atletes a la selecció catalana sub-18: Carla Ferrara i Estel Jordan. Ambdós es van penjar la medalla de plata per equips. I pel que fa a l’actuació individual, va brillar especialment Carla Ferrara, que va finalitzar en la cinquena posició.