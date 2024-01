Deu anys formant talent

“Afronto aquesta nova temporada amb la il·lusió que han passat els anys i s’han consolidat les idees que tenia quan vaig crear aquesta competició, perquè al principi no sabia com sortiria.” Així valora el Gran Mestre Internacional d’escacs Josep Oms el que és el desè curs de la Lliga Adejo, que començarà aquest divendres i que fomenta la pràctica d’aquest esport entre els escolars lleidatans.

“Vaig crear l’Acadèmia d’Escacs Josep Oms el 2014 i, com una manera de donar-nos a conèixer, vaig voler adaptar a Lleida una fórmula que havia vist a Andorra”, explica Oms. satisfet de l’èxit que ha tingut la Lliga, que reuneix cada curs uns vint centres escolars i que compta amb centenars de joves. “Volem fer una sèrie d’actes per commemorar l’aniversari”, afegeix. La competició començarà aquest divendres a l’Escola Ciutat Jardí i durarà 5 mesos, fins a concloure el 5 de maig al col·legi Maristes Montserrat. “Juguem els divendres per no interferir amb altres activitats esportives que poden fer els nostres alumnes els caps de setmana i perquè els pares puguin gaudir-ne també amb els seus fills”. La Lliga Adejo és exclusivament escolar i una gran part dels seus jugadors no estan federats, una cosa que queda en mans de la seua pròpia decisió.“L’activitat, en la qual tenim uns mil escolars cada setmana, està plantejada com una extraescolar, malgrat que de vegades també es fa en horari lectiu”, explica el creador d’aquesta Lliga. “Els escacs han canviat; abans eren més competitius i ara tenen una funció més educativa. De fet, el que buscàvem al crear la Lliga és que els escolars juguin, que s’ho passin bé, més enllà de la competició”, valora.

Josep Oms, de 50 anys d’edat, defensa que la pràctica dels escacs ajuda els nens i nenes en els seus estudis. “Està demostrat que aquest esport els ajuda a estudiar. Els seus practicants són més organitzats i tenen una major capacitat de concentració i disciplina. També els fa ser més responsables i els aporta maduresa i autonomia, ja que jugant són ells els que prenen les seues decisions, la culpa no pot ser d’altres”.Oms és un apassionat de la difusió dels escacs i de treballar amb els més joves. De fet, des de fa uns 15 anys és un dels entrenadors de la Federació Espanyola i porta joves a Europeus i Mundials. També ensenya escacs en diverses presons: Centre Penitenciari Ponent, Lledoners, Brians i Quatre Camins.