El Barça exhibeix pegada

El FC Barcelona va superar ahir el Deportivo Alabès en la jornada 23 de LaLiga EA Sports amb certa autoritat, més del que se li recorda en els últims partits, per mantenir la reacció des que Xavi Hernández va anunciar el seu adeu. El conjunt blaugrana va aparcar durant molts minuts el patiment de cada cap de setmana amb un triomf sòlid a Mendizorrotza, malgrat que els bascos van començar i van acabar millor el primer temps i, en el segon, van respondre al 0-2 i van acabar jugant amb un més. Vitor Roque va tornar a ser protagonista, però aquesta vegada va ser el bo i el dolent. El jove brasiler va entrar en el minut 59 i en el 63 va fer l’1-3 de l’aparent tranquil·litat per als blaugranes. Tanmateix, en el minut 67, forcejant amb Tenaglia, el davanter blaugrana va ser amonestat amb una groga ja discutible. I només cinc minuts després l’àrbitre va decidir expulsar-lo amb doble groga en una acció injusta i molt polèmica davant de Rafa Marín (defensa de l’Alabès cedit pel Reial Madrid). El col·legiat valencià li va ensenyar la roja després que el brasiler intentés salvar una entrada amb planxa del mateix Marín, amb el qual ja se les havia tingut en la primera groga. A més, la jugada havia nascut amb una falta a Pedri, però l’àrbitre va decidir donar llei de l’avantatge quan Lewandowski no va poder controlar la pilota, que va acabar anant cap a Vitor Roque, però Marín es va tirar amb els peus per davant i el brasiler va saltar per evitar lesionar-se.

L’equip barcelonista guanya amb certa autoritat i hi va destacar un Lamine Yamal que va estar omnipresent

No va tenir alegria completa l’equip blaugrana, veient l’amargor del seu últim revulsiu, un Vitor Roque que va donar els tres punts davant de l’Osasuna entre setmana, però la victòria i les sensacions renovades sí que se les van emportar els de Xavi. El tècnic català, que va anunciar fa una setmana que no seguirà després del 30 de juny, va veure el seu equip més alliberat de nou i trobant els jugadors de qualitat. Així va ser en el 0-1 que va marcar Robert Lewandowski, amb classe el polonès per tallar una sequera de dos mesos sense marcar, després d’una jugada en la qual van tocar Pedri, De Jong i Gündogan. Va ser la primera ocasió blaugrana, això sí, als 20 minuts, després que l’Alabès rondés la meta d’Iñaki Peña amb el desbordament d’Álex Sola.Amb tres centrals i Christensen de pivot defensiu, el Barça va tenir problemes a la banda de Joao Cancelo. Els de Plaza, que van demanar penal en la primera jugada i un altre del portuguès per mans, i van veure Samu fregar el gol, no van regalar tant en defensa, però en aquesta ràpida combinació blaugrana va arribar el 0-1. Peña va salvar un cop de cap de Guridi i Samu en va enviar un altre de desviat. L’Alabès sens dubte va acabar millor el primer temps, però la pegada del Barça, poc comuna últimament, aquesta vegada sí va aparèixer a Vitòria i va marcar diferències. Lamine Yamal, omnipresent, va guanyar una pilota llarga, se la va donar a Pedri i el canari va esperar el desmarcatge d’un Gündogan que va enviar a la xarxa el 0-2 just després d’una bona ocasió local de Luis Rioja. La felicitat blaugrana va ser efímera perquè l’Alabès va fer l’1-2 immediatament, amb Samu i una més de Sola, però l’entrada de Roque li va funcionar de nou a Xavi. El Barça en va sumar tres i manté la reacció per pressionar a dalt i aprofitar el resultat que es doni en el Reial Madrid-Atlètic.

Xavi: “Crec que estem pagant el cas Negreira”

L’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, va denunciar que no té cap dubte que estan “pagant el cas Negreira”, respecte a l’expulsió de Vitor Roque. El tècnic va exposar en roda de premsa que és el que sent i va prometre que “mai més” parlarà sobre els àrbitres. “Recorrerem aquesta targeta”, va dir Xavi. “No cal que ho digui jo una altra vegada, ho heu vist”, va interpel·lar els periodistes. “Només demano que ens deixin competir. Avui hi ha un altre error flagrant”, va destacar. A més,va ressaltar el gran treball del seu equip, sobretot quan va estar amb un jugador menys. “Hem defensat molt bé i hem estat molt efectius amb la pilota i sense”, va assenyalar. A més, va subratllar la importància de Lamine Yamal. “Es tracta d’una aparició de les que en surten poques en anys i no té sostre”, va afirmar.

El club al·legarà per l’expulsió de Roque

El Barça presentarà al·legacions perquè li aixequin la injusta expulsió a Vitor Roque que porta un partit de suspensió. En la pugna per una suposada trepitjada de Vitor Roque al jugador de l’Alabès Rafa Marín, el VAR no va voler entrar en la jugada i en la revisió de les imatges queda clar que el brasiler ni el frega malgrat entrar amb els tacs per davant. No hi ha falta.

Reial i Atlètic viuen un nou derbi madrileny

El Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid viuran avui diumenge a l’estadi Santiago Bernabéu (21.00 hores/ Movistar La Liga) el seu tercer derbi en menys d’un mes, en aquesta ocasió amb la importància per a ambdós en les seues respectives opcions a LaLiga EA Sports 2023-2024 i amb l’equip madridista buscant despenjar definitivament el matalasser, animat per ser l’únic que ha estat capaç d’aturar-lo.

Donen per fet que Mbappé va al Madrid

El diari francès Le Parisien va donar per fet en la seua edició d’ahir el fitxatge del davanter del París Saint-Germain Kylian Mbappé pel Reial Madrid a partir de la pròxima temporada, encara que assenyala que el contracte no està firmat.