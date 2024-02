Triomf molt car

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars va aconseguir ahir el segon triomf consecutiu a l’OK Lliga Femenina al superar el Sant Cugat (4-0) i manté la segona posició a la classificació, només darrere del Palau de Plegamans, que en el seu partit de la jornada va batre el Manlleu (1-2). Tanmateix, una victòria que entrava dins de les quinieles va tenir un alt preu per al conjunt del Pla, ja que tant Flor Felamini com Gime Gómez, dos peces importants en els esquemes de Lluís Rodero, van haver d’abandonar el matx durant els primers minuts per lesió. Ambdós estaran diverses setmanes allunyades de les pistes, a l’espera de sotmetre’s a les proves complementàries que indiquin l’abast real de les molèsties. Felamini va deixar la pista als 3 minuts entre llàgrimes arran d’una falta que li va afectar el genoll dret, mentre que 47 segons després era Gime Gómez qui es posava les mans a la cara al notar un fort dolor al turmell dret. Sense un domini clar, Rodero va haver de replantejar el duel amb dos rotacions menys i un equip afectat per les lesions. Els contraatacs del Sant Cugat amb prou feines suposaven perill per a Anna Salvat i el Vila-sana va insistir per obrir el marcador amb constants ocasions. Victòria Porta i Dai Silva van topar sempre amb una excepcional Carla Batlle. Silva va tornar a tenir l’oportunitat de marcar el 0-1, però als 14 minuts va veure la blava per una falta i el Sant Cugat va disposar d’una falta directa per avançar-se. Tanmateix, Ambrós no va poder superar Anna Salvat, que va treure la bola abans que la jugadora visitant es decidís a llançar.

En el minut 16, el col·legiat va assenyalar un penal que Victòria Porta no va transformar, però va saber aprofitar el rebuig per, ara sí, acabar amb la resistència de les barcelonines (0-1). El Vila-sana tot just va donar temps al Sant Cugat a reposar-se, ja que poc després va arribar el 0-2 gràcies a un gol de Maria Porta, diana que va suposar el temps mort de Borja Ferrer, que ahir s’estrenava a la banqueta barcelonina. A 6 minuts del descans, Maria Porta va patir una dura falta de Paredes i, després de la blava, Victòria Porta es va encarregar de transformar la falta directa en el 0-3, que deixava el xoc encarrilat. La segona meitat va mantenir el monòleg d’un Vila-sana que en els primers 5 minuts va assetjar la porteria de Batlle. Fins a sis trets va desviar la portera del Sant Cugat abans del temps mort de Ferrer. La lleidatana Laura Porta va tenir a la millor ocasió per a les visitants, encara que Anna Salvat va ser ràpida i Agudo va tenir el quart, malgrat que va tornar a aparèixer Batlle. Dai Silva també va disposar d’un nou tret que va topar amb la portera visitant, mentre Rodero va demanar control a les seues jugadores tenint en compte la càrrega de partits. Agudo va acabar amb la resistència del Sant Cugat en el minut 41 i va establir el 4-0 en una jugada personal. Sara Planella va disposar de molts minuts davant la falta de rotació, mentre que també va tenir la seua oportunitat Judit Ortega. Els minuts van anar passant sense que el Sant Cugat fos capaç de superar Salvat i Rodero va donar descans a Victòria Porta per evitar que veiés una blava i pogués sumar-se a la llarga llista de baixes de cara al partit d’OK Lliga de dimecres (21.00) a la pista del Las Rozas. A més, el dissabte 10 (19.30), les lleidatanes es jugaran la seua continuïtat a la Lliga de Campions Femenina visitant la pista del Fraga.

Rodero: “Hem pagat un preu molt alt per la seua dura defensa”

Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, va lamentar les lesions de Felamini i Gime Gómez en el partit contra el Sant Cugat i, encara que confia que siguin de curta durada, va assenyalar que “esperarem als resultats de les proves i que puguin estar com més aviat millor. Però hem pagat un preu massa alt per la victòria i per una defensa del rival que ha estat massa dura durant els primers minuts. Teníem un pla de partit que hem hagut de canviar després de les dos lesions i, de fet, esperàvem que Victòria Porta pogués descansar dimecres a Las Rozas. Ara és impossible i els últims cinc minuts ha estat a la banqueta perquè no pogués veure una blava”. Sobre la dificultat de marcar més gols, Rodero va afirmar que “sabem que aquest tipus d’equips venen a tancar-se, però després del primer gol crec que hem tingut el control del partit”. A més, l’entrenador del Vila-sana va voler destacar que l’equip va mantenir la porteria a zero i que va poder donar minuts en pista a Sara Planella i Judit Ortega davant de la falta d’efectius.