Una victòria del Mollerussa que val or (1-0)

El conjunt dirigit per Jordi Cortés sentència un partit al cap de deu minuts de joc i confirma la bona ratxa. Va perdre la jornada passada i necessitava una victòria per allunyar-se de la zona de descens.

El partit ha començat posant la por al cos dels aficionats i jugadors del Mollerussa perquè han vist com al cap de 15 segons tenia la primera ocasió clara la Grama, però que el porter Adri Buetas salvava amb solvència. Els següents minuts han tingut un ritme més baix de joc, amb domini local. Al minut 7 ha tingut la primera ocasió clara pel Mollerussa Moró Sidibé, el jugador més destacat dels primers 45 minuts. I al minut 11 en una desmarcada ha servit una assistència per Nil Sauret que ha posat l'u a zero al marcador. L'impacte del gol ha deixat a la Grama atordida i s'ha refredat encara més el partit, tant que sol s'han vist dos serveis de cantonada en tota la primera part, un per cada equip. Ha acabat amb una jugada d'atac de la Grama, però que no ha estat cap problema per la defensa de l'equip de Jordi Cortés.

La segona meitat ha començat amb el mateix ritme de joc, amb un canvi de sistema de la Grama per posar més atacants. Al minut 60 ha arribat la primera jugada polèmica del partit, on per una pèrdua de temps ha rebut la targeta groga Joan Domingo, i al minut 64 la rebia Jordi Ars per molestar al porter a l'hora de sacar. Un canvi de Cortés al minut 65 ha canviat el sistema, canviant al punta Putxi per un defensa, Nico Magno. Amb 15 minuts sense cap acció clara de cap dels dos equips, Cortés ha remogut l'equip i ha fet debutar a Alberto Escarda, jugador fitxat aquest hivern. Els últims minuts han estat dominats per la Grama, amb un Mollerussa que esperava els atacs amb una grandíssima defensa que ha impedit l'empat dels visitants. Un contraatac dels del Pla d'Urgell a l'últim minut ha estat a punt de posar el segon gol del partit, però el porter l'ha tapat molt bé. El partit ha acabat amb un Mollerussa que ha portat el partit per on ha volgut des del gol al minut 11.

Els del Pla d'Urgell guanyen i reafirmen les bones sensacions i posen distància amb el descens. El Mollerussa es confirma com el millor equip de la lliga en aquest 2024 i anirà la següent jornada a San Cristobal, rival directe per la salvació.