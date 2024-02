“Así, así, así gana el Madrid.” L’afició gironina va acabar farta de les actuacions arbitrals, especialment amb el gol anul·lat de Yangel Herrera per la sala VAR dissabte passat davant la Reial Societat. Gil Manzano, Carlos del Cerro Grande i el VAR van privar el Girona d’aconseguir una victòria crucial en les seues aspiracions a disputar el títol de Lliga.

L’actuació de Gil Manzano i el VAR, anul·lant un gol per fora de joc a Yangel Herrera i amb unes targetes grogues polèmiques que deixaran els gironins sense Herrera, Blind i el tècnic Míchel –va ser expulsat– la jornada vinent al Santiago Bernabéu, han indignat club, afició i premsa.Després del partit Míchel, que acostuma a ser un tècnic molt mesurat en les seues declaracions, va elevar el to: “És un error clar del VAR perquè el gol ha arribat 40 i escaig segons i tres jugades després d’aquest suposat fora de joc” de Savinho.Míchel va assegurar que “ho ha vist tothom” i va assenyalar que “no es pot rearbitrar més de 40 segons després d’una jugada. No té sentit perquè si comences a rebobinar hi ha moltes accions que poden ser sancionables i no se sancionen”.En la mateixa línia es va tornar a expressar el tècnic del Barça, Xavi Hernández, també dissabte després de vèncer l’Alabès (1-3). “Ja no parlaré més dels àrbitres, perquè després se’m gira tot en contra, però que ens deixin competir. Perquè avui és un altre error flagrant, sense més. Des del primer partit, estem pagant el cas Negreira, és el que sento, però ja no parlaré mai més dels àrbitres. Un altre error, una altra vegada, és la veritat”, va afegir un indignat Xavi.

El Barça femení va superar ahir amb facilitat el cuer de la Lliga F, l’Sporting Huelva (4-0), en un partit en el qual el conjunt blaugrana va fer moltes rotacions després de jugar la Champions entre setmana. Clàudia Pina, amb doblet ràpid entre el minut 19 i el 26 –amb el segon gol de penal–, va encarrilar el triomf blaugrana. Ja a la segona meitat, Graham Hansen i Esmee Brugts, amb dos gols a l’últim quart d’hora, van establir el 4-0 final amb què el Barça manté el ple de triomfs a la Lliga.

El Reial Madrid no va poder clavar en el derbi contra l’Atlètic la urpada gairebé definitiva al campionat de Lliga. Va estar a punt, però un gol de Marcos Llorente en el minut 93 va acabar per frustrar un equip blanc que segueix líder però que no augmenta l’avantatge amb el Girona, al qual en porta dos, i veu com el Barça es posa a vuit punts. El conjunt blanc es va deixar dos valuosos punts que li impedeixen prendre distància amb el Girona en la baralla pel títol de LaLiga i dissabte es jugaran el liderat al Bernabéu (18.30).

El partit va començar amb el contratemps de Vinícius en l’escalfament, ja que un problema de cervicals el va apartar del derbi. Ancelotti va optar primer per Joselu, per incrustar un 9 entre tres centrals, i va acabar apostant per la mobilitat ofensiva amb Brahim, sense donar una referència a la marca al rival. L’Atlètic de Madrid va fer un pas endavant en la recta final i Lunin va salvar la rematada d’esperó de Griezmann però res va poder fer contra el cop de cap de Marcos Llorente en el 93 que manté viva LaLiga.

Un gol de l’Atlètic al minut 93 manté viva la Lliga Braithwaite salva l’Espanyol i l’afició clama contra Chen

L’Espanyol va guanyar ahir el Llevant (2-1) i va millorar la imatge respecte al desastre de la derrota contra l’Eldenc, però li va tocar patir. Dos gols del danès Braithwaite, el segon en el 99 de penal, van salvar el cap del tècnic Ramis. Abans del partit, l’afició de l’Espanyol va protestar contra Chen Yansheng. L’edifici del consolat xinès de Barcelona es va despertar amb una pancarta demanant la destitució del president de l’Espanyol.