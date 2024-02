Gran punt davant del líder

L’AEM va frustrar el líder Deportivo durant gairebé la totalitat del partit per esgarrapar-li dos punts de molt mèrit que gairebé ni va patir per sumar (0-0). Amb una pressió alta i precisa, el conjunt lleidatà no va permetre que l’habitual monopoli gallec de la possessió es produís a prop de la porteria lleidatana i va provocar que les visitants semblessin molt menys bones del que són.

Encara que les ocasions lleidatanes van ser poques i no gaire clares, el conjunt visitant tampoc va saber com posar en complicacions la defensa local, com sempre molt ben organitzada i amb la inestimable ajuda de Laura Martí, que va intervenir quan li va tocar per sumar la desena porteria a zero en disset partits de Lliga, sens dubte, la base que sustenta l’AEM a la cinquena plaça, amb cinc punts de marge respecte al sisè, l’Osasuna – el seu pròxim rival–, i els mateixos respecte al primer equip fora del play-off, l’Albacete, que és setè.Com ha estat habitual, el conjunt lleidatà arribava molt minvat a la zona ofensiva, amb les importants baixes de Raquel Quintana i Aithiara, a més de les de llarga durada i l’absència de l’última incorporació, Yamila Badell, que no va poder debutar perquè encara no havia arribat el trànsfer.Així, Evelyn, Elisa i Alba Quintana van escortar Vera Rico, arribada fa tres setmanes i que va enllaçar la segona titularitat a la punta d’atac. Les quatre no van aportar brillantor, però es van deixar la vida en cada pressió, acompanyades per l’immens treball d’Anita i Noe al doble pivot, per impedir que el Dépor avancés amb la pilota.Quan no recuperava, l’AEM sabia com allunyar el joc de la seua zona defensiva, i el Deportivo gairebé ni va trepitjar el camp de les lleidatanes els 20 primers minuts. Les úniques aparicions visitants van ser de la davantera Millene, que va atacar les centrals per trobar dos rematades en el 10 i el 24, en els únics trets visitants més enllà d’una tímida falta llançada per Clara.La producció ofensiva lleidatana tampoc va donar gaires fruits i va ser Elisa Tomé qui més ho va intentar, primer amb un tret des de la frontal que Yohana va atrapar sense dificultats (20’) i, després, en l’ocasió lleidatana més clara, en una segona acció a centrada que va rematar de cap molt pressionada a l’àrea petita per sobre del travesser (42’).El descans no va servir perquè les d’Irene Ferreras –ahir a la grada per sanció– trobessin la manera que les atacants mostressin el seu enorme talent i van topar una vegada i una altra amb un AEM molt organitzat, que en el 53 va reclamar una acció polèmica de Clara sobre Evelyn al tall de l’àrea que la col·legiada no va considerar ni penal ni falta.No obstant, les atacants lleidatanes van començar a quedar-se sense gasolina per apretar i el Dépor es va assentar en camp rival sobre el 60. Llavors, en un tram d’un minut i mig, va tenir dos ocasions per emportar-se el partit. Primer, Laura Martí va treure un tret de Millene amb un vol i va intervenir de nou, dos vegades, en una pentinada d’Eva Dios i la posterior rematada de Millene al seu rebuig, abans que Palacios tapés l’intent final de Charle. La defensa lleidatana va aparèixer per treure l’AEM del conflicte, amb un sol error de comunicació entre Loba i Laura Martí que Charle no va aprofitar. Després d’un tram de sotsobre, l’equip lleidatà es va refer de cara al tram final, ajudat per l’entrada de María Cortés i la juvenil Abril Francés, que va tornar a tenir minuts després de debutar a Càceres l’anterior diumenge. Precisament, Abril va estar a poc d’aprofitar una passada a l’esquena de la defensa que la deixava sola davant de la portera. L’ocasió va acabar en res, però va esperonar les lleidatanes per sumar un punt sense gairebé sofriment, que les manté sòlides a la cinquena plaça malgrat sumar un punt dels últims sis.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, no va dubtar a assenyalar que “la imatge que hem donat ha sigut molt bona, en especial a la primera meitat”, per aconseguir un empat que va deixar “content” l’entrenador.

“Hem pogut robar pilotes, transitar i tenir presència en camp rival amb algunes arribades. Sí que és veritat que no hi ha hagut gairebé ocasions, però ja ho sabíem, i a la segona meitat hem baixat a nivell físic perquè gairebé no teníem recanvis. Tanmateix, al final hem tingut un parell d’ocasions en atac, per això crec que l’empat està bé”, va afegir el tècnic, que va destacar que “el Deportivo ve d’una dinàmica molt positiva i treu molts punts al final, per això estic content de no haver concedit gairebé res”.També va lloar que “les jugadores de dalt s’han buidat en la pressió” i va enaltir el treball d’Anita i Noe Fernández al doble pivot. “Davant de rivals així, ens donen equilibri”, va dir. A més, va parlar sobre Vera Rico i la juvenil Abril Francés, de qui va destacar que “són molt joves i necessiten temps, però van pel bon camí”.Precisament, Vera Rico va declarar que “el punt s’ha de valorar”. “Hem tingut alguna ocasió, però quan arribes ja cansada és més complicat”, va afegir la castellonenca, que va apuntar que “crec que el treball de la setmana s’ha vist reflectit al camp”. Per la seua part, Abril Francés es va mostrar “molt contenta per tenir minuts una altra vegada” i va assumir que “toca anar a poc a poc, continuar treballant i aprofitar les oportunitats”.