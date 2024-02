L'Alpicat cau apallissat i segueix en zona de descens

El Cochesinternet.net CB Alpicat continua sense aixecar cap i ahir va encaixar la cinquena derrota consecutiva, totes en una arrancada del 2024 en què encara no coneix la victòria. Els jugadors lleidatans no van tenir cap opció davant d’El Olivar, que els va passar per sobre des del salt inicial (77-98).

El partit es va trencar molt aviat. Un parcial de sortida de 2-11 va permetre al conjunt aragonès, molt entonat en el tir exterior, manar en tot moment sobre un Alpicat que flaquejava en totes les facetes del joc. Després del 36-49 del descans, El Olivar va liquidar el duel en un tercer quart pletòric, que va tancar amb la màxima diferència, 29 punts (54-83), que va arribar a incrementar fins als 33 (56-89) a l’inici de l’últim període.L’Alpicat visitarà dissabte vinent el Montgat, amb el qual comparteix l’última posició.