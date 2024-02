La Marxa Beret segueix a l'alça

La tradicional Marxa Beret, la cursa d’esquí de fons més multitudinària que es disputa a Espanya, no va fallar en la cita anual per quaranta-quatrena vegada malgrat que la falta de neu va arribar a posar en risc la prova. No va poder programar-se el recorregut tradicional, amb arribada fins a Montgarri i Marimanha, però les quatre distàncies –s’estrenava la popular de 5 km– es van poder completar amb una participació de 700 esquiadors d’entre 2 i 87 anys, als quals cal sumar els 140 que van prendre part dissabte a l’Estatal esprint.

L’organització va resituar les quatre distàncies al pla de Beret i Orri, amb un traçat de 18,5 km, si bé les dos més llargues, que eren proves FIS i puntuaven per al Campionat d’Espanya de l’especialitat, van haver de ser retallades. La de 42 km, redissenyada a 32, va tenir dos guanyadors ja habituals, la navarresa Irati Cuadrado i l’exolímpic donostiarra Imanol Rojo. El guipuscoà no va donar cap opció i va guanyar amb molta autoritat, completant el recorregut en una hora, 8 minuts i 31 segons. “Per a mi és com córrer a casa. S’ha pogut fer un circuit més que acceptable, sobretot comparat amb les condicions que hi ha a la resta d’estacions”, va assenyalar Imanol Rojo.Molt més disputada va estar la lluita per la segona posició, que al final es va emportar el lleidatà Sadurni Betriu (CEFUC).

De fet es va resoldre gràcies a la photo-finish, ja que el de la Seu d’Urgell, guanyador en diverses ocasions de la Marxa Beret, es va imposar per tan sols tres centèsimes al navarrès Martín Lander, que dissabte es va alçar amb el títol estatal d’esprint.

Irati Cuadrado, guanyadora de l’esprint del dia anterior, va aconseguir el doblet a l’ imposar-se en la prova llarga amb 47 segons d’avantatge sobre l’aranesa Marta Cester (CAEI), que no va poder afegir una altra victòria al seu ampli palmarès a la Marxa Beret. “És la meua tercera participació i hem anat la Marta i jo juntes fins a l’última volta, quan jo he forçat el ritme. Ja puc dir que he guanyat la prestigiosa Marxa Beret”, va assenyalar la navarresa.En la distància de 21 km., que va acabar reduïda a 18,5, el CENA de Tuixent-la Vansa va arrasar en la categoria femenina copant els tres calaixos del podi. El triomf va ser per a Martina Miquel, amb Núria Ruiz segona i Berta Guitart tercera. En homes es va imposar el basc Peio Anarbe amb gairebé un minut d’avantatge sobre l’aranès Pablo Moreno (CAEI), mentre que l’altourgellenc Pau Molins (CENA) va completar el podi.En la prova de 10 km, victòries per a la lleidatana Joana Puig (CEFCEN), seguida de les basques Cordonnier Romane i June Aramburu, i de l’aragonès Adrián Lanau, davant dels lleidatans Jofre Puig (CEFCEN) i Biel González (CAEI).