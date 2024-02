El Lleida Handbol fitxa una internacional uruguaiana

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol de la Divisió d’Honor Plata Femenina va anunciar ahir la incorporació de la jugadora Valentina Bastarrica Falcón, de 21 anys, amb doble nacionalitat hispanouruguaiana, que procedeix del Club Cevven Handball de Montevideo (Uruguai).

Valentina és una extrem dret molt ràpida que, segons el comunicat del club, “creiem que es pot adaptar molt bé al joc de contraatac del nostre equip”. Malgrat ser una jugadora molt jove, ja ha jugat amb la selecció d’Uruguai absoluta als Jocs Panamericans de Santiago de Xile l’octubre passat.El nou reforç de l’equip que dirigeix Iban Raigal va arribar el cap de setmana passat a Lleida i va poder veure des de la grada la victòria de l’equip davant de l’Ereintza Bitek, avui dimarts farà el seu primer entrenament amb el grup i estarà disponible per al desplaçament de dissabte a la pista del líder Helvetia Anaitasuna de Pamplona.Valentina Bastarrica, encara que de pares uruguaians, va nàixer a Igualada on va residir fins als 10 anys quan va marxar a l’Uruguai amb la seua família. Ara ha tornat per acabar els seus estudis d’Inefc a Lleida després d’haver fet els dos primers cursos a l’Uruguai. “Vaig contactar amb el club a través d’una companya de la selecció uruguaiana que va jugar amb Marta, la portera del Lleida Handbol. Vaig buscar universitats d’Inef per acabar els meus estudis i m’incorporaré dilluns a l’Inefc Lleida. També m’instal·laré a Lleida”, va explicar ahir a SEGRE. “Em va agradar molt l’equip dissabte i conec Cati Casasola perquè em vaig enfrontar a la seua germana quan vam jugar Uruguai contra Argentina. A la selecció jugo d’extrem, però al meu club el meu entrenador m’utilitzava com a lateral dret”, va concloure.