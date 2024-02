Només li val la victòria

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana juga avui (19.30) a la pista del Fraga un partit a vida o mort, ja que tot el que no sigui guanyar suposaria quedar pràcticament fora dels quarts de final de la Champions League. El quadre d’Osca és l’actual líder del grup amb ple de triomfs (6 punts), al contrari que el del Pla, que encara no ha puntuat després de perdre els dos partits disputats fins a la data, el primer a Lisboa contra el Benfica (3-1) i fa dos setmanes a casa davant del Fraga (1-2). Amb aquest panorama, el Vila-sana ha de guanyar els dos partits que li queden per mantenir-se amb opcions d’acabar entre els dos primers. Si ho aconsegueix i, a més, ho fa guanyant l’average als dos rivals, les seues possibilitats de ser a quarts pujarien com l’escuma.

“Sabem que hem de guanyar els dos partits que ens queden perquè altrament estarem fora de la Champions i haurem de centrar-nos en la resta de competicions. L’equip és conscient d’això i vol guanyar aquest partit, i està clar que lluitarem per aconseguir-ho”, va assenyalar Lluís Rodero, que prefereix no pensar més enllà del duel d’avui. “Em centro en el fet que demà [avui] hem de guanyar, no penso en averages ni en altres coses. Si guanyem, després ja tindrem temps de fer números, però ara mateix és absurd pensar a guanyar el Benfica si no som capaços de fer-ho a Fraga. Vull que l’equip pensi només a vèncer demà, que és el que desitgem, volem i necessitem”, va asseverar.

El Vila-sana afrontarà el partit d’aquesta tarda amb les baixes ja conegudes de Laura Barcons i Gimena Gómez i el seriós dubte de Flor Felamini, que ja no va poder jugar dijous a la pista de Las Rozas. “Encara té dolor i no sé si podrà jugar. Hem de sobreposar-nos a tots aquests problemes i intentar treure el partit amb el que tenim, no val la pena lamentar-nos perquè són coses que poden passar durant la temporada”, va reconèixer Rodero, que té clar com ha de jugar el seu equip. “Hem d’intentar fer el nostre joc i estar molt concentrades en defensa, si ho aconseguim fer, tindrem les nostres opcions”, va assenyalar.Sobre el rival va reconèixer que “és un equip físic, que en el partit d’anada els va permetre jugar molt dur”, mentre va assegurar que “els dos partits que hem jugat contra el Fraga (en Lliga va caure 6-3) no els hem merescut perdre”. Rodero també espera que no estiguin sols a Fraga. “Confio que vingui gent de Vila-sana i tinguem el seu suport, i que junts puguem aconseguir l’objectiu”, va apuntar el tècnic.

Un rival amb sis exmembres del Vila-sana

Fundat el 2021, el Club Patí Fraga ha tingut una progressió meteòrica, aconseguint l’ascens a l’OK Lliga en la seua primera campanya i debutant a Europa en la tercera. En l’actual plantilla figuren sis integrants amb passat al Vila-sana, els tècnics Jordi Capdevila i Isidre Brufau, i les jugadores Vinyet i Regina Flix, Teresa Payá i Anna Ferrer, portera de la selecció espanyola. En la temporada de l’ascens jugava una altra ex, l’argentina Jimena Ortiz.