“A partir d'ara, els partits són a vida o mort”

El tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, es va mostrar una setmana més optimista sobre com veu el seu equip, malgrat l’última derrota contra el Saguntí (1-0) que li va fer perdre el liderat, i va anar més enllà al considerar que “he dit als nois que aquesta ha estat la millor setmana de feina des que soc aquí”.

Així, el càntabre va expressar l’optimisme amb què afronta el partit de demà davant del Manresa al Camp d’Esports, en el qual tindrà l’única baixa de Mateo Enríquez per acumulació de targetes. Tanmateix, va advertir que “a partir d’ara tothom es juga moltíssim i els partits són a vida o mort”. “Costarà moltíssim guanyar qualsevol rival, perquè tot està molt igualat i els equips de baix sumen molt al tram final”, va afegir amb referència a un Manresa que és en llocs de descens, a sis punts de la salvació.

Evidentment, Viadero va destacar que “ells estan en una situació compromesa”, però va destacar que “nosaltres, també” tenint en compte com és d’atapeïda la lluita pel primer lloc, amb els quatre primers separats per un sol punt i el Lleida en segona posició.El tècnic va reiterar que “l’equip segueix en una bona línia de joc”, encara que va admetre que l’últim partit “no va ser el nostre millor dia, però és veritat que el gol en contra ens va condicionar”. Per això, va remarcar la importància de “no posar-te per sota al marcador, perquè a hores d’ara costa moltíssim capgirar-lo”. “Durant la temporada hem estat capaços de fer-ho més d’una vegada i exigeix que estiguis molt fi, però l’ideal és tenir el partit més controlat i minimitzar els errors.”

El TSJC ratifica que els Esteve no tenen cap poder en el club

■ La sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per Jordi Esteve en contra de la interlocutòria del jutjat de Lleida que va fer el mateix amb el seu recurs a la resolució del ple de la Paeria que va acordar resoldre el conveni entre l’ajuntament i el club per a la cessió del Camp d’Esports el 2022. Com el tribunal lleidatà, el TSJC entén que Esteve no té “capacitat” per actuar en nom del club, al considerar provada la fusió entre el Lleida Esportiu Terraferma i el Grup Elías donant com a resultat el Lleida Ponent Club de Futbol, club en el qual també es considera acreditada la presidència de Luis Pereira. Així, la sentència dona la raó a l’actual gestió i desacredita els Esteve com a part activa del club.