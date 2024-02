Sense final per a l'Alpicat

L’Alpicat es va quedar fora de la final de la Copa Generalitat femenina d’hoquei després de perdre ahir 5-3 contra el Bigues i Riells en la segona semifinal del torneig, que es disputa aquest cap de setmana a la Garriga. L’equip barceloní tindrà avui com a rival en la lluita per aquest títol el Girona que, en l’altre partit de semifinals, va superar per 3-2 el Palau de Plegamans.

El partit va començar bé per a l’equip que entrena Mats Zilken, ja que Ona Moreno va anotar el 0-1 al minut 13. Però dos gols pràcticament consecutius de Marta Borràs (15’) i Erika Ghirardello (17’) van fer que el matx arribés al descans amb avantatge de 2-1 per al Bigues i Riells.Tot just començar la segona meitat l’equip barceloní va augmentar l’avantatge al marcar Gal·la Solé el 3-1 (28’). L’Alpicat va assumir riscos per intentar empatar el partit, però de nou dos gols consecutius del rival van posar el 5-1 després dels gols d’Anna Serra (40) i Erika Ghirardello (43’). L’Alpicat ho va continuar intentant, malgrat la diferència al marcador, i Ona Moreno va firmar el 5-2 al minut 44 i Laura Pastor el que seria el definitiu 5-3 (47’).El tècnic de l’equip lleidatà, Mats Zilken, va valorar després de l’encontre que “la primera part ha estat molt igualada però elles han tingut molta efectivitat quan ens havíem posat 0-1. En la segona meitat han marcat el 3-1, nosaltres hem fallat un penal i de nou han fet dos gols consecutius per posar el 5-1”. El tècnic va afegir que “ens feia il·lusió arribar a la final i lluitar per un títol, encara que el principal objectiu de la temporada és l’ascens a l’OK Lliga”. En Nacional Catalana, l’equip és quart, en zona de play-off d’ascens.