Ricky Rubio tornarà en un partit amb la selecció

Ricky Rubio, que va fitxar la setmana passada pel Barcelona, amb el qual s’ha començat a entrenar després de desvincular-se de l’NBA i després d’una aturada en la seua carrera per recuperar-se d’uns problemes de salut mental, és la gran novetat en la llista del seleccionador Sergio Scariolo per jugar contra Letònia i Bèlgica, en la fase de classificació de l’Eurobasket 2025. Rubio torna d’aquesta manera a la selecció després d’anunciar una aturada competitiva, de la qual encara no ha tornat, durant la concentració amb què preparava l’agost passat el Mundial del 2023.

Scariolo va dir que va ser “molt emocionant” rebre la trucada en què Rubio li va confirmar que estava disponible per a la primera finestra de classificació per a l’Eurobasket 2025. “Hem estat en contacte permanent des d’aquest estiu fins fa tres dies. Em va comentar que li agradaria que el seu primer partit oficial fos amb la selecció, perquè sent un vincle especial amb mi, amb la selecció i amb els companys. Va ser molt emocionant quan em va trucar per dir-m’ho, una cosa molt emotiva”, va dir després d’anunciar la llista contra Letònia i Bèlgica.“No tenia el mòbil a mà cada dia, però esperava rebre aquesta trucada. El primer que li vaig dir va ser que calia dimensionar l’expectativa, que no esperés ser l’MVP del Mundial. És un procés de tornada a la forma i a la competició, a la millor versió de si mateix. I això requereix temps. Li havíem dit que com a espectador, com a scout, com amic o com el que volgués, ens hauria agradat tenir-lo i aquesta és la millor forma. Però amb prudència i amb paciència.”Espanya es concentrarà el dilluns 19 a Saragossa i jugarà el dijous 22 a la ciutat aragonesa contra Letònia i el 25 a Charleroi contra Bèlgica. Els 14 jugadors convocats són: Ricky Rubio (Barcelona), Alberto Abalde (R. Madrid), Carlos Alocén (R. Madrid), Darío Brizuela (Barcelona), Víctor Claver (València), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Tenerife), Rudy Fernández (R. Madrid), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Xabier Lopez-Aróstegui (València), Joel Parra (Barcelona), Jaime Pradilla (València), Sebas Saiz (Alvark Tòquio) i Yankuba Sima (Unicaja).