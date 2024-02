Òscar Villaverde seguirà 4 anys més al capdavant del CT Urgell

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La junta directiva encapçalada per Òscar Villaverde seguirà quatre anys més al capdavant del Club Tennis Urgell, després que hagi estat l’única candidatura que s’ha presentat a la reelecció, amb la qual cosa queda proclamat automàticament sense necessitat que se celebrin eleccions. La junta la completen els vicepresidents Alberto José Rubio, Vicente Traid i Juan Antonio Rubio, el tresorer Xavier Morreres i els vocals Albert Bringué, Laura Cabré, Mirko Carbone, Laura Torguet i Víctor Vila.

Villaverde va arribar al càrrec el gener del 2020, pocs mesos abans que esclatés la pandèmia de la covid, de la qual el club va poder sortir airós a nivell econòmic gràcies a la contenció de la despesa i al fet que els socis van continuar pagant la quota, tot i que reduïda. “No vam poder fer el que ens agrada, que és fer esport, però a nivell econòmic ens va anar bé perquè vam minimitzar les despeses”, va explicar el president, que té clar l’objectiu per al seu segon mandat, que és continuar modernitzant el club “portant a terme tots aquells projectes que no s’han pogut fer aquests anys per deixar una herència”, va apuntar. “Hem renovat bona part de les instal·lacions, que eren molt antigues i que suposaven un risc d’avaria, i ho continuarem fent. Entre els projectes hi ha la renovació del vestidor masculí i la construcció d’uns lavabos a la zona del pàdel”, va assenyalar. “També volem fomentar l’esport femení, que s’havia deixat una mica de costat, i continuar amb l’aposta de l’esport internacional amb tornejos d’impacte, com l’Albert Costa o el Tennis Europe Junior Tour de categoria sub-16”, va afegir.En aquest sentit, l’objectiu del club és mantenir-se en aquest circuit Europe Junior durant els pròxims tres o quatre anys i intentar després ascendir de categoria. “L’any passat vam pujar al nivell 2 i podríem estar a l’1, però això suposaria doblar el pressupost, passar dels 35.000 euros actuals a 70.000, i ara mateix això no és viable”, va dir.A nivell econòmic el club, que compta amb 1.125 socis, arrossega un petit deute d’uns 100.000 euros, però el problema, segons reconeix Villaverde, és que “no tenim un bon fons de maniobra. Hem augmentat la facturació, però les despeses continuen superant els ingressos i per això necessitem atípics per quadrar els exercicis. Estem buscant més patrocinadors i empreses que col·laborin, i també volem obrir més el club a la ciutat llogant les instal·lacions, perquè a Lleida, per exemple, no hi ha cap pista de tenis pública”.